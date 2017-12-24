В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия

Самолет-амфибия AG600, построенный в Китае, совершил первый полет, сообщат «Синьхуа». AG600, отмечает Reuters, является крупнейшим в настоящий момент самолетом-амфибией в мире.

Самолет вылетел из аэропорта города Чжухай, провел в воздухе около часа и вернулся в аэропорт вылета.

AG600 разработан государственной Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Длина его фюзеляжа — 39,6 метра, размах крыльев — 38,8 метра. Самолет-амфибия может принимать на борт до 53,5 тонны груза.

В мае совершил первый полет среднемагистральный лайнер китайского производства COMAC C919, который, как рассчитывают его создатели, станет главным конкурентом Airbus A320 и Boeing 737-800.

В ноябре 2016 года состоялся первый показательный полет китайского истребителя пятого поколения «Цзянь-20» (J-20), а в июле того же года КНР приняла на вооружение тяжелый транспортный самолет, который, как утверждали китайские официальные источники, является крупнейшим в мире из серийно производимых, передает Медуза.