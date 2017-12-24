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Комментарии
24.12.2017
«Мы-то, дураки, думаем, что благотворительность – это помощь больным детям. Нет, это бабки отцу Тихону»

Юлия Латынина в комментарии на «Эхе Москвы» удивилась благотворительности «по-газпромовски».

Фото: Коммерсантъ

– Нам объявили, что официально Путина выдвинут в президенты 28 декабря в 57-м павильоне ВДНХ, где предполагается выставка «Россия — моя история». Это, напомню, та самая выставка, организатором которой является отец Тихон, как говорят, духовник Путина, тот самый человек, который по слухам посадил Кирилла Серебренникова…

Напомню, что это за выставка. Такие выставки уже открыты в 16 городах. К 2018 году планируется их 25. Только из бюджета на эти выставки выделено 10 миллиардов рублей. Кроме этого выделяет деньги «Газпром». Это у него благотворительность. Совет директоров «Газпрома» даже одобрил для финансирования этих выставок повышение целевого объема благотворительных пожертвований на 60% до 26,3 миллиарда рублей. То есть это 438 миллионов долларов.

Причем как раз большая часть этих средств планируется на выставки отца Тихона. Все другие траты на благотворительность в Газпроме сокращаются. Вообще, затраты «Газпрома» на эту выставку становятся сопоставимы с благотворительностью Exxon Mobil, которая примерно в 7 раз превосходит «Газпром» по капитализации.

И тут две вещи прекрасные. Первое, конечно, это как понимает благотворительность «Газпром». Потому что мы-то, дураки, думаем, что благотворительность – это помощь больным детям, стипендии талантливым. Нет, благотворительность – это бабки отцу Тихону. А Фонд поддержки социально значимых соцпроектов строит дачи для господина Медведева.

Я честно скажу, что я как-то просто честно хотела сделать статью про благотворительность, которой занимаются российские олигархи и поняла, что не имеет смысла, потому что часть расходов на благотворительность – это на самом деле рэкет или коррупция, или и то и другое, и третье.

И нет никакой возможности отделить тех, кто, действительно, помогает людям, а таких людей очень много, и они делают это тихо, и мне как-то перед этими людьми даже неудобно, что я не могу рассказать, что они делают, потому что получится, что я все время могу залететь и рассказать о какой-нибудь благотворительности «Газпрома».

Как белорусские чиновники водят хороводы с детьми. Фотофакт

 
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