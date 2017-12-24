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24.12.2017
Салідарнасць, фото БЕЛТА
Как белорусские чиновники водят хороводы с детьми. Фотофакт

В рамках акции «Наши дети» первые лица государства приняли участие в новогодних представлениях.

Премьер-министр Андрей Кобяков вручил подарки ученикам Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната.

Зампредседателя Совета Республики Марианна Щёткина посетила Ждановичскую специальную общеобразовательную школу-интернат.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич поздравил воспитанников Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министр обороны Андрей Равков посетил Андреевский детский дом в Оршанском районе.

Министр спорта и туризма Александр Шамко побывал в Ивенецком доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями физического развития.

 
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