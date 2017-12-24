«Авторов «Регнума» слили как политические тузы, так и работодатели»

Политтехнолог Сергей Марцелев прокомментировал «Белгазете» дело авторов «Регнума».

– Российская сторона довольно вяло вступалась за адептов «русского мира». Возможно, потому, что задержанные - не граждане России, но более вероятна другая версия. Из неофициальных источников известно, что у самого Модеста Колерова, главного редактора «Регнума», отношения с кремлевской администрацией складываются не безоблачно. Заступаться за его подчиненных всерьез никто не пожелал. Ради приличия «Регнум» вспоминает время от времени своих авторов, но такое впечатление, что их слили как политические тузы, так и работодатели.

Недавно последовавшая реакция российского МИД прозвучала как просьба к белорусскому правосудию «максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела». Полагаю, для родственников задержанных эти слова прозвучали так же комично, как и известная европейская «глубокая озабоченность», в ситуациях, когда сказать чиновникам просто нечего.

– Следует ли рассматривать «дело «Регнума» как политическое?

– Мне, как белорусу, глубока чужда и неприятна их позиция. Я не здоровался бы с такими людьми за руку и не сел за один стол. Но из этого не следует, что они должны находиться в тюрьме. Нельзя карать за мыслепреступления, кто бы это не был, тем более в конъюнктурных целях, а процесс регнумовцев именно таким и является.

Когда-то я высказывался об этом в соцсетях, и меня удивила реакция соратников, многие из которых - записные демократы. Процитировал Вольтера: «Я ненавижу ваши убеждения, но отдам жизнь за ваше право их свободно высказывать». Жизнь отдавать, конечно, никто не собирается, жирновато будет, но пусть эти деятели едут туда, где им так нравится, куда-нибудь на Брянщину, и пишут все, что посчитают нужным. Мои единомышленники из демократических организаций принялись убеждать, что, мол, нас сажали, «теперь пусть эти посидят» и «Вольтер такого не говорил».

Оставим великого мыслителя в стороне - нельзя карателей призывать в арбитры! Это что, «стокгольмский синдром»? Сегодня следователь с дипломом частного вуза отвергает предоставленную защитой экспертизу, завтра он посадит и так же отмахнется от одного из нас. Не надо ссылаться на то, что их пасквили якобы угрожали государству - так можно посадить каждого второго форумного комментатора, технические возможности у спецслужб для этого есть.

К тому же не будем лукавить, влияние ИА «Регнум» на белорусскую аудиторию совершенно маргинально. Уместнее закрыть псевдопублицистику на российских каналах, которые у нас транслируют, там язык ненависти давно стал фирменным знаком. Так нет, не трогают. И корпункты этих телеканалов спокойно существуют в белорусской столице.

Белорусские власти, похоже, не просто полны решимости осудить этих людей, но и сделать это непропорционально жестоко, если по первой части вышеупомянутой статьи в качестве санкций мог быть и штраф, и «химия», то часть третья «действия, осуществляемые группой лиц», - это минимум 5 лет реального срока.

Не знаю, как следствие собирается доказать, что они действовали группой, на мое обывательское понятие каждый самостоятельно писал свои опусы.

– Следует ли признавать регнумовцев политзаключенными?

– Эти люди не насильники, не убийцы, а могут получить сопоставимые с ними сроки. На свободе у них остались семьи, родители, друзья. Теперь сами ответьте на вопрос, считать их политзаключенными или нет?

Неоправданно жестокий приговор белорусских властей сделает заложниками белорусских граждан, которые по тем или иным причинам не понравятся Кремлю или удельным князькам в регионах. Промолчав сейчас, российские власти могут ассиметрично отомстить, заключив под стражу кого-нибудь из наших единомышленников, кто попадется им на территории России. И это вполне реальный сценарий.

– Какова судебная перспектива этого дела?

– Можно не сомневаться, что если дело передано в суд, то они будут осуждены. В стране нет разделения властей, суд фактически играет на стороне гособвинения, и телефонного права тоже никто не отменял. Особенно, когда это касается резонансных дел. Можно ожидать, правда, что после этапирования, если их осудят, г-н Лукашенко в знак монаршего снисхождения помилует осужденных. Дескать, и слабость не проявил, и снисходителен оказался.

Одно можно сказать определенно. Дело публицистов «Регнума» не задело высоких кабинетов и не стало фактором большой политики. Кремль с легкостью бросает тех, кого считал своим соратником, это вполне в традициях азиатской дипломатии. Экс-кандидата в президенты Александра Козулина одно время называли «пророссийским» и чуть ли не «ставленником «Газпрома».

Я работал с Александром Владиславовичем и знаю, что это не так. Но нейтрально-приязненную позицию к Москве он артикулировал в своей программе. Так вот, когда Путину было предложено заступиться за осужденного белорусского политика, президент России невозмутимо поднял глаза: «Заступиться? Он же хулиган и тюрьму собирался штурмовать». Это все что нужно знать о дружбе с российской властью и высоком стиле местной дипломатии.

Поротников: Обеспечьте «регнумам» свободу деятельности – и продолжите дискуссию в окопах