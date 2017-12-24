«Авторов «Регнума» слили как политические тузы, так и работодатели»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как 20 лет назад исчез минский вор в законе Щавлик
В Минске начались скидки, но одежду продают по реальным ценам. Что случилось?
Могилев-Смоленск: «Раньше за машинами ездили, теперь — за едой»
В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия
Как белорусские чиновники водят хороводы с детьми. Фотофакт
Водитель Uber насмерть сбил в Минске человека. Комментарий компании
Дулуб сменит Ермаковича на посту главного тренера БАТЭ
КПРФ выдвинула в президенты России директора «Совхоза имени Ленина»
Угадайте, что за команда победила в президентском хоккейном турнире?
Россия возместит МОК затраты на допинговое расследование и выплатит 15 млн долларов
В БНТУ будут обучать специалистов по криптовалютам
Павел Якубович похвалил Светлану Калинкину
Бывший депутат Витебского облсовета получил 7 лет за коррупцию
Безвизовый режим появится в Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней
Шендерович: «Ехали в Кремль, говорю же вам»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
После публикации «Салідарнасці» уволили директора нашумевшей на всю страну гомельской школы
Навальный показал, чьи усы торчат за недвижимостью жены Пескова в Париже. Песков ответил
«Ярослав, да!» Лукашенко пообещал «разобраться» с «красными директорами»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Внук майора НКВД: «На окровавленные тела бросали кусок сахара, на который сбегались крысы и буквально обгладывали человека»
«Полная моральная деградация»: Равков резко высказался о дедовщине и отношении офицеров
Лукашенко рассказывает об упреках в «мягкой белорусизации». Она что, действительно идет?
«А потом власти скажут: это мы его трудоустроили». Профсоюзный лидер – о «письмах счастья» под Новый год
Илья Лагутенко рассказал, как чекисты расстреляли его прадеда
«Вся вина перекладывается элитой государства на общество»
«Кто там нам Сингапур-2 обещал на днях?» Предприятия получили письма с просьбой пристроить безработных
«Народ боится потерять работу, а начальство этим пользуется, превращая персонал в рабов»
«Никто, кроме Лукашенко, не может принять решение о том, что «трупы» все же нужно хоронить»
Пост дня: «С какой формулировкой нужно уволить Кобякова и Семашко»
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
«Хозяин в стране не Лукашенко, а постовой милиционер»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит первый отель на Октябрьской
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
24.12.2017
«Авторов «Регнума» слили как политические тузы, так и работодатели»

Политтехнолог Сергей Марцелев прокомментировал «Белгазете» дело авторов «Регнума».

– Российская сторона довольно вяло вступалась за адептов «русского мира». Возможно, потому, что задержанные - не граждане России, но более вероятна другая версия. Из неофициальных источников известно, что у самого Модеста Колерова, главного редактора «Регнума», отношения с кремлевской администрацией складываются не безоблачно. Заступаться за его подчиненных всерьез никто не пожелал. Ради приличия «Регнум» вспоминает время от времени своих авторов, но такое впечатление, что их слили как политические тузы, так и работодатели.

Недавно последовавшая реакция российского МИД прозвучала как просьба к белорусскому правосудию «максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела». Полагаю, для родственников задержанных эти слова прозвучали так же комично, как и известная европейская «глубокая озабоченность», в ситуациях, когда сказать чиновникам просто нечего.

Следует ли рассматривать «дело «Регнума» как политическое?

– Мне, как белорусу, глубока чужда и неприятна их позиция. Я не здоровался бы с такими людьми за руку и не сел за один стол. Но из этого не следует, что они должны находиться в тюрьме. Нельзя карать за мыслепреступления, кто бы это не был, тем более в конъюнктурных целях, а процесс регнумовцев именно таким и является.

Когда-то я высказывался об этом в соцсетях, и меня удивила реакция соратников, многие из которых - записные демократы. Процитировал Вольтера: «Я ненавижу ваши убеждения, но отдам жизнь за ваше право их свободно высказывать». Жизнь отдавать, конечно, никто не собирается, жирновато будет, но пусть эти деятели едут туда, где им так нравится, куда-нибудь на Брянщину, и пишут все, что посчитают нужным. Мои единомышленники из демократических организаций принялись убеждать, что, мол, нас сажали, «теперь пусть эти посидят» и «Вольтер такого не говорил».

Оставим великого мыслителя в стороне - нельзя карателей призывать в арбитры! Это что, «стокгольмский синдром»? Сегодня следователь с дипломом частного вуза отвергает предоставленную защитой экспертизу, завтра он посадит и так же отмахнется от одного из нас. Не надо ссылаться на то, что их пасквили якобы угрожали государству - так можно посадить каждого второго форумного комментатора, технические возможности у спецслужб для этого есть.

К тому же не будем лукавить, влияние ИА «Регнум» на белорусскую аудиторию совершенно маргинально. Уместнее закрыть псевдопублицистику на российских каналах, которые у нас транслируют, там язык ненависти давно стал фирменным знаком. Так нет, не трогают. И корпункты этих телеканалов спокойно существуют в белорусской столице.

Белорусские власти, похоже, не просто полны решимости осудить этих людей, но и сделать это непропорционально жестоко, если по первой части вышеупомянутой статьи в качестве санкций мог быть и штраф, и «химия», то часть третья «действия, осуществляемые группой лиц», - это минимум 5 лет реального срока.

Не знаю, как следствие собирается доказать, что они действовали группой, на мое обывательское понятие каждый самостоятельно писал свои опусы.

– Следует ли признавать регнумовцев политзаключенными?

– Эти люди не насильники, не убийцы, а могут получить сопоставимые с ними сроки. На свободе у них остались семьи, родители, друзья. Теперь сами ответьте на вопрос, считать их политзаключенными или нет?

Неоправданно жестокий приговор белорусских властей сделает заложниками белорусских граждан, которые по тем или иным причинам не понравятся Кремлю или удельным князькам в регионах. Промолчав сейчас, российские власти могут ассиметрично отомстить, заключив под стражу кого-нибудь из наших единомышленников, кто попадется им на территории России. И это вполне реальный сценарий.

Какова судебная перспектива этого дела?

– Можно не сомневаться, что если дело передано в суд, то они будут осуждены. В стране нет разделения властей, суд фактически играет на стороне гособвинения, и телефонного права тоже никто не отменял. Особенно, когда это касается резонансных дел. Можно ожидать, правда, что после этапирования, если их осудят, г-н Лукашенко в знак монаршего снисхождения помилует осужденных. Дескать, и слабость не проявил, и снисходителен оказался.

Одно можно сказать определенно. Дело публицистов «Регнума» не задело высоких кабинетов и не стало фактором большой политики. Кремль с легкостью бросает тех, кого считал своим соратником, это вполне в традициях азиатской дипломатии. Экс-кандидата в президенты Александра Козулина одно время называли «пророссийским» и чуть ли не «ставленником «Газпрома».

Я работал с Александром Владиславовичем и знаю, что это не так. Но нейтрально-приязненную позицию к Москве он артикулировал в своей программе. Так вот, когда Путину было предложено заступиться за осужденного белорусского политика, президент России невозмутимо поднял глаза: «Заступиться? Он же хулиган и тюрьму собирался штурмовать». Это все что нужно знать о дружбе с российской властью и высоком стиле местной дипломатии.

Поротников: Обеспечьте «регнумам» свободу деятельности – и продолжите дискуссию в окопах

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:9)
Главное
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
«Мы-то, дураки, думаем, что благотворительность – это помощь больным детям. Нет, это бабки отцу Тихону»
Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг
Почему белорусским чиновникам рано носить розовые очки
Как не умереть со скуки в декрете. Милый рецепт от литовских мам
«Коробит то, как некоторые относятся к гибели других людей»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY