.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как 20 лет назад исчез минский вор в законе Щавлик
В Минске начались скидки, но одежду продают по реальным ценам. Что случилось?
Могилев-Смоленск: «Раньше за машинами ездили, теперь — за едой»
В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия
Как белорусские чиновники водят хороводы с детьми. Фотофакт
Водитель Uber насмерть сбил в Минске человека. Комментарий компании
Дулуб сменит Ермаковича на посту главного тренера БАТЭ
КПРФ выдвинула в президенты России директора «Совхоза имени Ленина»
Угадайте, что за команда победила в президентском хоккейном турнире?
Россия возместит МОК затраты на допинговое расследование и выплатит 15 млн долларов
В БНТУ будут обучать специалистов по криптовалютам
Павел Якубович похвалил Светлану Калинкину
Бывший депутат Витебского облсовета получил 7 лет за коррупцию
Безвизовый режим появится в Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней
Шендерович: «Ехали в Кремль, говорю же вам»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
После публикации «Салідарнасці» уволили директора нашумевшей на всю страну гомельской школы
Навальный показал, чьи усы торчат за недвижимостью жены Пескова в Париже. Песков ответил
«Ярослав, да!» Лукашенко пообещал «разобраться» с «красными директорами»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Внук майора НКВД: «На окровавленные тела бросали кусок сахара, на который сбегались крысы и буквально обгладывали человека»
«Полная моральная деградация»: Равков резко высказался о дедовщине и отношении офицеров
Лукашенко рассказывает об упреках в «мягкой белорусизации». Она что, действительно идет?
«А потом власти скажут: это мы его трудоустроили». Профсоюзный лидер – о «письмах счастья» под Новый год
Илья Лагутенко рассказал, как чекисты расстреляли его прадеда
«Вся вина перекладывается элитой государства на общество»
«Кто там нам Сингапур-2 обещал на днях?» Предприятия получили письма с просьбой пристроить безработных
«Народ боится потерять работу, а начальство этим пользуется, превращая персонал в рабов»
«Никто, кроме Лукашенко, не может принять решение о том, что «трупы» все же нужно хоронить»
Пост дня: «С какой формулировкой нужно уволить Кобякова и Семашко»
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
«Хозяин в стране не Лукашенко, а постовой милиционер»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит первый отель на Октябрьской
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
24.12.2017
auto.onliner.by
Водитель Uber насмерть сбил в Минске человека. Комментарий компании

23 декабря на улице Ванеева в Минске погиб пешеход.

«В районе 0:50 на перекрестке улицы Ванеева и 2-го Велосипедного переулка сбили пешехода, предположительно на переходе. Когда я ехал в сторону улицы Денисовской, на проезжей части лежал человек без признаков жизни, вдоль обочины на аварийке стояло 3—4 автомобиля. Было много очевидцев вокруг лежащего человека», — рассказал пользователь форума с ником Gangrel.

В ГАИ Минска сообщили, что наезд совершил водитель автомобиля Volkswagen Polo.

— Водитель Uber, мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского. На пересечении с 2-м Велосипедным переулком он совершил наезд на мужчину 1960 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (в этот момент светофор мигал желтым светом). В результате ДТП пешеход скончался, — рассказали в Госавтоинспекции.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова сообщила, что пешеход, 57-летний мужчина, пересекал проезжую часть слева направо относительно движения авто.

— В момент ДТП данный участок проезжей части являлся нерегулируемым, так как светофоры работали в режиме желтого мигания. Автомобиль двигался в прямолинейном направлении со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского. Транспортным средством управлял 26-летний минчанин, работающий водителем. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв, — рассказали в Следственном комитете.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса.

Комментарий Uber

Произошедшее корреспонденту Onliner.by прокомментировали в компании Uber: «Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего. В данный момент мы разбираемся в обстоятельствах произошедшего. Мы готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия».

В Uber также подтвердили, что водитель ехал с пассажиром.

К слову, за прошедшие четыре недели это третья серьезная авария с участием автомобилей Uber в Минске, о которой стало известно. Напомним, 30 ноября на МКАД в Dacia Logan, водитель которого остановился после другого ДТП, врезался грузовик. В легковушке было установлено газовое оборудование. Случился пожар. В Daсia погиб находившийся там пассажир. Возбуждено уголовное дело.

9 декабря также на кольцевой в аварию попал водитель Uber, который вез пассажира. Volkswagen врезался пассажирской стороной в грузовик. Пострадал 25-летний парень, он был экстренно доставлен в больницу.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
«Мы-то, дураки, думаем, что благотворительность – это помощь больным детям. Нет, это бабки отцу Тихону»
Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг
Почему белорусским чиновникам рано носить розовые очки
Как не умереть со скуки в декрете. Милый рецепт от литовских мам
«Коробит то, как некоторые относятся к гибели других людей»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY