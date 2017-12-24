Водитель Uber насмерть сбил в Минске человека. Комментарий компании

23 декабря на улице Ванеева в Минске погиб пешеход.

«В районе 0:50 на перекрестке улицы Ванеева и 2-го Велосипедного переулка сбили пешехода, предположительно на переходе. Когда я ехал в сторону улицы Денисовской, на проезжей части лежал человек без признаков жизни, вдоль обочины на аварийке стояло 3—4 автомобиля. Было много очевидцев вокруг лежащего человека», — рассказал пользователь форума с ником Gangrel.

В ГАИ Минска сообщили, что наезд совершил водитель автомобиля Volkswagen Polo.

— Водитель Uber, мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского. На пересечении с 2-м Велосипедным переулком он совершил наезд на мужчину 1960 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (в этот момент светофор мигал желтым светом). В результате ДТП пешеход скончался, — рассказали в Госавтоинспекции.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова сообщила, что пешеход, 57-летний мужчина, пересекал проезжую часть слева направо относительно движения авто.

— В момент ДТП данный участок проезжей части являлся нерегулируемым, так как светофоры работали в режиме желтого мигания. Автомобиль двигался в прямолинейном направлении со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского. Транспортным средством управлял 26-летний минчанин, работающий водителем. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв, — рассказали в Следственном комитете.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса.

Комментарий Uber

Произошедшее корреспонденту Onliner.by прокомментировали в компании Uber: «Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего. В данный момент мы разбираемся в обстоятельствах произошедшего. Мы готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия».

В Uber также подтвердили, что водитель ехал с пассажиром.

К слову, за прошедшие четыре недели это третья серьезная авария с участием автомобилей Uber в Минске, о которой стало известно. Напомним, 30 ноября на МКАД в Dacia Logan, водитель которого остановился после другого ДТП, врезался грузовик. В легковушке было установлено газовое оборудование. Случился пожар. В Daсia погиб находившийся там пассажир. Возбуждено уголовное дело.

9 декабря также на кольцевой в аварию попал водитель Uber, который вез пассажира. Volkswagen врезался пассажирской стороной в грузовик. Пострадал 25-летний парень, он был экстренно доставлен в больницу.