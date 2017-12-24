Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг

Объявлениями «Деньги в долг» оклеены практически все Барановичи. Кредиторы обещают выдать наличные за 15–30 минут безработным, студентам и даже ранее судимым. Intex-press узнала, какую сумму и на каких условиях одалживают и насколько это законно.

Декабрь 2017-го. Объявление на одной из остановок города Барановичи. Фото: Александр Черный

Жителю города Барановичи Андрею* в мае срочно понадобились 200 рублей, чтобы оплатить задолженность по банковскому кредиту. Сумма вроде небольшая, но взять ее горожанину было негде: зарплата потрачена, еще один кредит в банке не дадут.

– В банке мне пригрозили: не погашу задолженность в течение нескольких дней – на меня подадут в суд. Увидел объявление «Деньги в долг» и позвонил по указанному номеру. Решающим стало то, что не требовалось никаких справок и нужную сумму я получал в тот же день, – говорит Андрей.

«Вы взяли телефон, мы дали вам деньги»

В некоторых банках, чтобы взять кредит, нужна справка о зарплате. В брокерской конторе, которая предлагает займы и кредиты, Intex-press сообщают, что услуги оказывают только официально трудоустроенным гражданам, зарплата которых не меньше 190 рублей в месяц. Минимальная сумма займа – 500 рублей. Процентная ставка – от 9,9% до 28% – в зависимости от банка, который одобрит кредит.

В объявлениях «Деньги в долг» наличные обещают выдать без справок о доходах. Нужен только паспорт.

Набираю номер из объявления, которое увидела на автобусной остановке. Отвечают сразу. Мужской голос интересуется, в каком городе я живу (бизнес, видимо, охватывает несколько городов), есть ли у меня работа и какая сумма мне нужна. Услышав, что я – безработная и что мне нужны 600 рублей, мне задают вопрос о наличии кредитов и рассрочек. На последовавшее «нет», меня посвящают, каким образом мне одолжат деньги.

– Смотрите, на каких условиях мы работаем. Мы говорим, какой телефон вам взять в салоне в рассрочку. Вы его берете. Телефон отдаете мне, рассрочку выплачиваете самостоятельно. Деньги отдаем сразу на руки. Но максимальная сумма, которую можем вам дать, 400 рублей.

– А телефон на сколько дороже?

– Телефон вам нужно будет взять примерно за 800 рублей. У всех операторов идет 50%-я накрутка на стоимость телефона, и если телефон стоит 800 рублей, то на рынке его цена – 400 рублей. Поэтому мы даем людям рыночную стоимость.

– А за ваши услуги надо платить?

– Нет. Вы взяли телефон, мы дали вам деньги. Мы вам ничего не должны, и вы нам ничего не должны. Вам нужно выплачивать только рассрочку.

Мужчина предлагает встретиться, но я отказываюсь, сославшись на то, что нужно подумать. Заплатить вдвое(!) больше, чем получу, я не готова.

«Бывало за день обращалось до 10 человек»

Алексей* полгода занимался выдачей денег в долг в обмен на купленный в рассрочку товар.

– По такой схеме работают с товарами, которые потом легко продать: телефоны, планшеты, ноутбуки. Я сбывал товар через знакомого, который торгует на минском рынке. Конечно же, по цене выше, чем приобрел его. Например, за телефон стоимостью 900 рублей я выдавал на руки клиенту 450 рублей, а продавал телефон как минимум за 650, – рассказывает Алексей.

Объявления, говорит он, расклеивал на столбах, остановках, подъездах. В интернете не размещал: «наш клиент в сети не сидит».

По словам Алексея, заработок был неплохой – «гораздо больше, чем средняя зарплата по городу». Налогов со своих доходов не платил.

– Взять кредит в банке человеку без работы проблематично. Да и маленькую сумму банк выдавать не будет, вот люди и шли ко мне. Ажиотаж наблюдался летом – бывало за день обращались до 10 человек, даже ночью звонили, – поясняет Алексей.

Основная масса клиентов, говорит парень, – пьющие. Некоторые скрывают, что у них уже есть кредиты и рассрочки.

– Но сейчас в магазинах и салонах связи прежде, чем дать добро на рассрочку, «пробивают» покупателя: выясняют и о задолженностях, и о кредитах. У меня были ситуации, когда одолжить деньги приходили втроем: выстраивались в магазине друг за другом в надежде, что одобрят рассрочку хотя бы одному из них, – рассказывает Алексей. – А вот тех, кого жизнь действительно прижала, кому деньги нужны не на алкоголь, а на лекарства кому-то из родных, например, – немного. Их сразу видно: им неловко, они сомневаются.

Пару месяцев назад Алексей ушел из этого бизнеса. Говорит, что клиентов, которым магазины одобряют рассрочку, становится все меньше. Он зарегистрировал ИП и занялся легальным делом в сфере торговли.

«Схема не выглядит полностью законной»

По мнению Ольги Савич, члена Минской городской коллегии адвокатов, схема, по которой работают кредиторы системы «Деньги в долг», не выглядит полностью законной .

– Могут возникнуть нюансы. Если человек, берущий в рассрочку телефон или бытовую технику, не собирается рассчитываться с салоном связи или магазином, его действия можно рассматривать как мошенничество. А кредитор, дающий деньги в обмен на покупку, – как соучастник, если он знает, что человек не собирается рассчитываться за товар, – поясняет она.

Правда, доказать это сложно. Но, как минимум, кредитор нарушает законодательство о рекламе: объявления типа «Дам деньги в долг», по словам Ольги Савич, недостоверны.

Налоговые органы усматривают в действиях кредиторов другое нарушение.

– Если человек выдает деньги в долг регулярно и получает от этого прибыль, то это уже является предпринимательской деятельностью. Он должен зарегистрироваться и платить налоги, – поясняет Виктор Соколовский, начальник ИМНС по Барановичскому району.

***

С кредитом в банке Андрей рассчитался. Но рассрочка, которую парень оформил, чтобы получить в долг 200 рублей, осталась. Выплачивать придется еще пять месяцев по 17 рублей. Звонить по объявлению «Деньги в долг» Андрей больше не планирует.

Согласиться выплачивать сумму вдвое больше полученной можно, по его мнению, только в безвыходной ситуации.

*Имена героев статьи изменены по их просьбе