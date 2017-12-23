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Спорт
23.12.2017
Дулуб сменит Ермаковича на посту главного тренера БАТЭ

О предстоящей смене на посту главного тренера БАТЭ сообщил телеканал «Беларусь 5».

По его информации, Александра Ермаковича у руля борисовского клуба сменит Олег Дулуб, накануне расторгший контракт с одесским «Черноморцем».

SPORT.TUT.BY попытался получить комментарий у руководителя ФК БАТЭ Анатолия Капского.

— Сейчас главным тренером БАТЭ является Александр Ермакович. А по поводу информации в СМИ о смене Ермаковича на Дулуба — вы же знаете, в БАТЭ не комментируют события, которые не произошли, — заявил Анатолий Капский.

Александр Ермакович стал главным тренером БАТЭ осенью 2013 года, сменив ушедшего в краснодарскую «Кубань» Виктора Гончаренко. С тех пор Ермакович успел стать самым титулованным тренером Беларуси, обойдя по количеству трофеев Виктора Гончаренко.

После завования золотых медалей чемпионата-2017 у Ермаковича уже 10 титулов: 5 чемпионств, 1 Кубок Беларуси и 4 Суперкубка Беларуси.

У Гончаренко 9 титулов: 5 чемпионств, 1 Кубок Беларуси и 3 Суперкубка Беларуси.

 
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