Угадайте, что за команда победила в президентском хоккейном турнире?

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Тем же, кто и теперь не знает ответа на этот вопрос, сообщаем: хоккейная команда президента одержала четвертую победу в XI Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей.

Как передает БЕЛТА, на малой арене «Чижовка-Арены» 23 декабря президентская хоккейная дружина со счетом 11:6 (4:1, 4:1, 3:4) преиграла команду Гродненской области.

Игра, как и полагается, была очень насыщенной и полной неожиданностей. Уже 4-й минуте хоккеистам команды главы государства удалась (и как только?) быстрая атака, которая завершилась точным броском Алексея Крутикова. Соперники из Гродненского региона в середине периода смогли реализовать численное большинство. Точным броском отличился Никита Пстыга, переигравший не зафиксировавшего шайбу вратаря Сергея Шабанова (ну, может, пронесет). После гола хозяева площадки значительно прибавили в нападении и трижды поразили ворота голкипера гродненцев — 4:1.

После отдыха фавориты встречи продолжали доминировать в нападении. Особенно выделялись Андрей Асташевич, который дважды забросил гостям, и Геннадий Савилов. На счету Александра Лукашенко в прошедшем матче голевая передача.

Лучшими игроками матча названы: Геннадий Савилов (команда президента) и Александр Пстыга (Гродненская область).

В текущем сезоне Республиканских соревнований хоккейная дружина главы государства уже одержала три победы, обыграв соперников из Минской области — 10:5, Витебской области — 6:0 и Гомельской области — 3:2.