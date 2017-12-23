В БНТУ будут обучать специалистов по криптовалютам

Белорусский национальный технический университет запустил программу переподготовки по специализации «Криптовалюты и дериваторы».
Слушатели соответствующего курса начнут обучаться в марте 2018 года, сообщает dev.by.
Это направление открывается в рамках специальности «Операции с ценными бумагами» и будет обучать работе с современными криптовалютами и традиционными инвестиционными инструментами.
Среди тем, которые обещают раскрыть в специализации «Криптовалюты и деривативы»:
— Операции с криптовалютами;
— Операции с фьючерсами криптовалют;
— Использование технологии блокчейн;
— ICO как альтернатива IPO.
Обучение будет заочным или заочно-дистанционным. Отбирают на программу по собеседованию среди специалистов с высшим образованием и студентов старших курсов вузов. Срок обучения — 1 год и 8 месяцев.
На днях Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Документ среди прочего легализует криптовалюты, которые можно будет приобретать и обменивать.
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