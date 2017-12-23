В БНТУ будут обучать специалистов по криптовалютам

Белорусский национальный технический университет запустил программу переподготовки по специализации «Криптовалюты и дериваторы».

Слушатели соответствующего курса начнут обучаться в марте 2018 года, сообщает dev.by.

Это направление открывается в рамках специальности «Операции с ценными бумагами» и будет обучать работе с современными криптовалютами и традиционными инвестиционными инструментами.

Среди тем, которые обещают раскрыть в специализации «Криптовалюты и деривативы»:

— Операции с криптовалютами;

— Операции с фьючерсами криптовалют;

— Использование технологии блокчейн;

— ICO как альтернатива IPO.

Обучение будет заочным или заочно-дистанционным. Отбирают на программу по собеседованию среди специалистов с высшим образованием и студентов старших курсов вузов. Срок обучения — 1 год и 8 месяцев.

На днях Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Документ среди прочего легализует криптовалюты, которые можно будет приобретать и обменивать.

Прикол дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи…