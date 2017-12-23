Белорусы — о досрочных выборах: «Я бы на месте Лукашенко не был так уверен в завтрашнем дне»

Глава Беларуси заверил, что никаких досрочных выборов не будет. Белорусы отреагировали.

Выступая на встрече с представителями деловых кругов, Александр Лукашенко отметил, что во время подготовки проекта бюджета на 2018 год было принято решение дополнительно часть средств направить в резервный фонд президента.

— Принимая новый бюджет, „лямант“ подняли бизнесмены от политики, — сказал глава государства. — Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд президента, который в бюджете будет — не у меня в кармане — и будет использоваться по предложениям правительства и парламента.

И подчеркнул:

— Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин, — подчеркнул Лукашенко.

Байнет тут же отреагировал на слова президента о том, что досрочных выборов у нас не будет. «Для абсолютной достоверности из этой фразы нужно выбросить слово "досрочных”», — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Многие напомнили:

«Последние ВЫБОРЫ в стране, были в 1994 году».

«А если б и были, то все рано известно, кого выберут».

«Хотеть мало. Выборы, даже самые честные, в данном случае кардинально жизнь народа не улучшат. Президент только вершина этого аграрного айсберга. Уйдёт этот, придет другой на ту же инфраструктуру власти. А где взять иную? Какие идеи?»

«Никаких выборов не будет! Ни досрочных, ни послесрочных!»

«Чудодейственный потенциал г-жи Ермошиной до конца не исчерпан, так что о плебисците памярковным можно забыть».

«Но! Имеется противоречие: Цифровой экономике требуется цифровой Президент. Конечно, эту несуразицу легко исправить новым Декретом».

«Ситуация в стране неоднозначна, и до 2020-го года может многое случится. Я бы на его месте не был так уверен в завтрашнем дне».

Некоторые же комментаторы поразились решением президента увеличить резервный фонд президента за счет бюджета:

«Только в нашей стране создан резервный фонд президента на деньги народа и будет использоваться по предложениям карманного правительства и парламента!»

«Интересно, есть еще в мире такая счастливая страна, где существует какой-то фонд президента, куда перечисляются бюджетные деньги?»

Денюжкой как раз-то из фонда будет президент распоряжаться и говорить всем: это я вам такой хороший дал. И турниры свои развлекательные за них будет проводить и в Эмираты на каникулы летать».

«Так да, надо же чтобы президенту и сыновьям хватало на Эмираты, гонки, в хоккей пагуляць, самолетик заправить, по миру полетать, а бюджет можно и на 10% урезать, холопы проглотят, самое главное сытыми придворных псов держать».

«Неужели ещё красочней турниры и отпуска у чиновников будут?»