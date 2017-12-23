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Общество
23.12.2017
Салiдарнасць
Павел Якубович похвалил Светлану Калинкину

Неожиданный комплимент достался Светлане Калинкиной от редактора «Советсткой Белоруссии».

Это произошло во время эфира в программе «Клуб редакторов» на БТ. В передаче обсуждалась ситуация с «Белорусским партизаном», который был заблокирован Министерством информации, а затем перешел в доменную зону .by.

— Мне решение главного редактора «Белорусского партизана» показалось весьма деловым, — цитирует слова Якубовича «Советская Белоруссия». — Она проявила достаточно такой серьезный подход к своему сайту. Ввела его в доменную зону .by. Тем самым это уже не какая-то вещательная структура, которая находится где-нибудь в Аргентине или на островах. Сегодня это действительно белорусская вещательная структура — и она находится в зоне действия белорусского законодательства, белорусских правил. Сейчас будет и сайту легко работать и посетителям.

Редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович также отметил, что закрытие форума на «Белпартизане» — «шаг довольно смелый».

— Но, по-моему, это уже становится тенденцией, когда закрывают безумные так называемые форумы, где чрезвычайно своеобразные люди делятся своими ощущениями, — считает Якубович. — И порой это принимает вид гротеска. Вот уже BBC, gazeta.ru запретили отклики. И я думаю, что это путь, по которому пойдут нормальные и заботящиеся о репутации интернет-мощности. Зачастую лучше не иметь никаких откликов, чем иметь такие, какие есть где-то, потому что это не общественное мнение. Но мы об этом уже много говорили… Когда Калинкина убрала «обмен мнениями», то она сделала шаг смелый и направленный на то, чтобы фешенебельней сделать эту свою площадку. Что раньше печаталось там? Чувствуется, что набегали тролли из России и сводили счеты с украинскими патриотами такого же уровня. Это было невозможно читать, смотреть и вообще это было оскорбление цивилизации и языка. Раньше даже на заборах стеснялись так писать, как пишут некоторые посетители так называемые.

Гендиректор БЕЛТА Дмитрий Жук сделал ремарку, что после изменения доменного имени ни позиция Светланы Калинкиной, ни стилистика и направленность материалов «Белорусского партизана» не изменятся.

А Павел Якубович резюмировал:

— Но ведь никто и не ставит задачу, чтобы вдруг «Белорусский партизан» стал иным. Пожалуйста, пишите. Но грань она перечеркнула. Во-первых, ресурс стал солидным и легальным органом. А во-вторых, после отказа от тяжелого наследия в виде совершенно неприемлемых форумов «Белорусский партизан» становится вполне участником нашего информационного поля. Пусть пишет статьи, которые не противоречат законодательству, а мы будем их читать и соглашаться или не соглашаться.

 
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