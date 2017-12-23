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23.12.2017
Бывший депутат Витебского облсовета получил 7 лет за коррупцию

22 декабря суд Первомайского района Витебска приговорил бывшего начальника УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» Павла Чванькова, который также был депутатом Витебского областного Совета депутатов двадцать седьмого созыва, к 7 годам лишения свободы, главный инженер предприятия Павел Потапенко осужден на 4 года.

Как сообщает портал «Народныя навіны Віцебска», уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году. Следователи установили, что Чваньков и Потапенко с ноября 2012 года по декабрь 2013 года превысили свои служебные полномочия, издав приказ о передаче Витебской дистанцией гражданских сооружений на баланс санатория «Железнодорожник» в деревне Малые Летцы Витебского района гаражей.

Потом эти гаражи реконструировали под дом отдыха повышенной комфортности и банный комплекс без согласования с учредителем. На это Витебское отделение БЖД потратило порядка 780 000 рублей, что усугубило финансовое состояние предприятия и ему пришлось брать кредиты на приобретение пассажирских вагонов, а также были затянуты сроки окончания плановой реконструкции объектов предприятия.

Кроме того, в квартире и строящемся гараже Павла Чванькова сделали ремонт с привлечением рабочих, транспорта, специальной техники и имущества отделения без заключения договора и оплаты выполненных работ, что повлекло ущерб более 10 000 рублей.

Павел Чваньков признан судом виновным по части 3 статьи 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия), части 2 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК, а бывшего главного инженера Павла Потапенко суд посчитал пособником своего руководителя.

Бывший главный инженер Витебского отделения БЖД Павел Потапенко. Фото Сергея Серебро

В результате Павел Чваньков был приговорен судом к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет, а также оштрафован на 6900 рублей. Павлу Потапенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет, а также штрафа в размере 6900 рублей. Конфисковать имущество осужденных суд не стал.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
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