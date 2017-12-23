Безвизовый режим появится в Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней

Безвизовый режим в Гродно и в Бресте будет продлен до 10 дней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на вице-премьера Анатолия Калинина.

— Сейчас на завершающей стадии согласования находится проект указа главы государства, касающийся установления безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Речь идет о Бресте и Гродно, а также прилегающих к ним территориям, где безвизовый режим будет продлен до 10 дней, — сказал вице-премьер.

Впоследствии этот срок также может быть увеличен, добавил он. По словам Анатолия Калинина, эти меры будут способствовать увеличению потока иностранных туристов в Беларусь.

Безвизовый режим в Гродно был введен в прошлом октябре. Сейчас иностранцы могут без визы приезжать на территорию Августовского канала и прилегающие населенные пункты Гродненского района и Гродно. В Брестской области безвиз действует на белорусско-польском переходе «Переров — Беловежа». Туристам достаточно иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на посещение НП «Беловежская пуща» — находиться на территории Беларуси они могут 3 дня.

12 февраля в Беларуси заработал пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе. По безвизу в Беларусь в этом году прилетели около 80 тысяч туристов, напоминает TUT.BY.