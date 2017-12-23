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23.12.2017
Навальный показал, чьи усы торчат за недвижимостью жены Пескова в Париже. Песков ответил

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование, посвященное пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и его родственникам. Пресс-секретарь Путина отреагировал.

ФБК обнаружил в Париже квартиру стоимостью 1,77 миллиона евро (125 миллионов рублей), принадлежащую бывшей жене Пескова Екатерине Солоцинской и их дочери Елизавете. Используя данные из инстаграма Солоцинской и французских кадастровых палат, юристы ФБК выяснили, что квартира площадью 180 метров в самом престижном районе Парижа была приобретена в сентябре 2016 года.

ФБК со ссылкой на договор о продаже квартиры утверждает, что 73% стоимости недвижимости — € 1,3 млн — было выплачено сразу, а € 470 тыс. взято в ипотеку во французской «дочке» ВТБ под 2,73%. Из договора следует, что на момент покупки квартиры, в сентябре 2016 года, Солоцинская была безработной. При этом во Франции она заплатила € 100 тыс. налогов, выяснил ФБК, что «в полтора раза больше ее последнего задекларированного годового дохода в России». В 2013 году, когда Солоцинская последний раз декларировала свое имущество, на нее были записаны доход в размере 5 млн руб., два земельных участка площадью 1800 и 3109 кв. м, две квартиры площадью 56 и 57 кв. м и садовый домик (141 кв. м).

«Казалось бы, ничего нового про ближайшего соратника Путина накопать уже невозможно — ФБК писал и про часы за 37 млн, и про яхты, и про дома, и про безработного сына-миллионера. Но мы нашли, чем на этот раз расстроить Пескова, но заинтересовать вас, — отмечает Алексей Навальный.

В ответ на наши прошлые разоблачения, будь то часы, будь то яхты или дома, которые чиновнику не по карману, Песков изобрел гениальную формулу.

«НАВКА ПОДАРИЛА». То есть все подарила жена, а он — несчастный чиновник-содержанка.

Это «НАВКА ПОДАРИЛА» стало мощным противоядием и крепким щитом против нападок ФБК. Универсальное объяснение. Плащ-невидимка, которым можно накрыть коррупционно нажитые активы, и притвориться, что все хорошо.

Но мы же не можем так просто сдаться, правда? Невозможно же позволять годами нас дурить своими баснями про сказочно богатую и щедрую жену. Мы в ФБК долго думали и придумали, как эту песковскую формулу поломать. Надо всего лишь найти что-то очень дорогое, что Навка ТОЧНО подарить не могла.

И мы нашли. В Париже.

Именно в Париже бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская купила квартиру за почти 2 миллиона евро. Екатерина — новоиспеченная чиновница, работает в Россотрудничестве. Позволить себе такую квартиру точно не может. А квартира есть. Но откуда? Неужели...?»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о квартире своей бывшей жены заявил, что «здесь нечего комментировать», передает корреспондент РБК.

«Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже. Это не так, это не соответствует действительности. Это клевета, поэтому здесь нечего комментировать», — сказал Песков.

 
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