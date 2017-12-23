Шендерович: «Ехали в Кремль, говорю же вам»

Известный публицист Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбуке поделился сильным впечатлением прошедшего вечера.

«28 (прописью – двадцать восемь) автомобилей средней стоимостью $ 100 000 насчитал я в кортеже, который с воем и цветомузыкой пронесся мимо меня, в районе 17-15 мск, через сильно заранее перекрытое Садовое кольцо — по Николоямской улице, в сторону, не побоюсь этого слова, Кремля. Все – с тонированными стеклами…

В котором из автосредств сидел (или лежал для верности на полу, укрывшись бронежилетами) президент страны, пользующийся абсолютной поддержкой населения, я не разглядел, а спросить не успел.

Знакомая, с которой я в этот момент разговаривал по телефону, мечтательно предположила, что это эвакуация. Но нет, еще нет. Ехали в Кремль, говорю же вам…»