Россиянин выпрыгнул из окна гомельского вокзала

На железнодорожном вокзале Гомеля погиб гражданин России, который спрыгнул со второго этажа здания.

Подробности трагедии агентству БЕЛТА сообщил гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Происшествие случилось вечером. По словам очевидцев, мужчина какое-то время непрерывно ходил по вокзалу из одного конца в другой. Потом он поднялся на второй этаж, встал на перила лестницы и вдруг упал вниз.

При падении он получил тяжелые травмы, от которых умер через несколько часов в больнице.

42-летний россиянин, который имел на родине судимость, проживал в Гомельском районе с местной жительницей. Периодически он выезжал на заработки. Женщина рассказала, что раньше он употреблял наркотики, в последнее время сильно злоупотреблял алкоголем.

Проверкой инцидента занимается следствие.