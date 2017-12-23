Заико: Хоть раз видели, чтобы президент купил что-то у предпринимателя? Это рождественская сказка

Станет ли Беларусь страной булочников и парикмахерских на дому после призыва Лукашенко местным властям и контролерам помогать бизнесу?

На встрече с представителями деловых кругов страны Александр Лукашенко потребовал от контролирующих органов и местной власти не ограничивать инициативу людей, помогать и оказывать должное содействие представителям бизнеса.

«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»

— Главное, не ограничивать инициативу людей. Хочет человек булочки печь и продавать — пусть занимается, если спрос на выпечку есть, — приводит слова главы государства БЕЛТА.

Как отметил президент, потребитель сам должен решать, постричься ему в дорогом салоне или в два-три раза дешевле в парикмахерской на дому.

Заико: Дайте бизнесу землю и продайте арендованные площади за символическую сумму

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико воспринимает этот посыл как рождественскую сказку.

— Чиновники на местах разобрали между собой, кому что контролировать, где какие крыши держать, кому какие булочки печь, — комментирует экономист высказывание главы государства.

Заико обращает внимание на то, что у людей сейчас низкие доходы:

— Им сейчас не булочки, а черный хлеб с солью есть. Для меня это как рождественская сказка – не мешайте выпекать. Ни один чиновник не будет ходить и спрашивать: «Вася Пупкин, ты хочешь бизнесом заниматься?»

24 года гнобили, ногами пинали всех людей деятельных. Никого же не осталось. Кого посадили, кто на бизнес-кладбище. Поэтому у нас сейчас новый бизнес не будет расти. 400 тысяч субъектов зарегистрированного бизнеса, а реально, если смотреть по индивидуальным предприятиям, 70 % не работает. Они зарегистрированы, но не работают. Почему? Потому что чиновники палки в колеса ставят? Да нет, потому что у них земли нет.

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