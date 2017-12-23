Заико: Хоть раз видели, чтобы президент купил что-то у предпринимателя? Это рождественская сказка

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Дулуб сменит Ермаковича на посту главного тренера БАТЭ
КПРФ выдвинула в президенты России директора «Совхоза имени Ленина»
Угадайте, что за команда победила в президентском хоккейном турнире?
Россия возместит МОК затраты на допинговое расследование и выплатит 15 млн долларов
В БНТУ будут обучать специалистов по криптовалютам
Павел Якубович похвалил Светлану Калинкину
Бывший депутат Витебского облсовета получил 7 лет за коррупцию
Безвизовый режим появится в Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней
Шендерович: «Ехали в Кремль, говорю же вам»
Россиянин выпрыгнул из окна гомельского вокзала
Мировые СМИ: «Последний диктатор Европы хочет запустить глобальный криптоцентр»
В Молодечно парень в интернете показал девушке свой половой орган, а она стала вымогать деньги
В Витебске засыпало землей двух рабочих. Один из них погиб
В выходные потеплеет до +8°С
Провластные профсоюзы объявили 2018-й годом борьбы с зарплатами в конвертах
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему на совещание Лукашенко следовало захватить грабли
Как Жарко «решил» проблему кадрового дефицита врачей
«Полная моральная деградация»: Равков резко высказался о дедовщине и отношении офицеров
Ветлицкая рассказала, что такое Родина, а «все остальные идут в…»
Внук майора НКВД: «На окровавленные тела бросали кусок сахара, на который сбегались крысы и буквально обгладывали человека»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«А потом власти скажут: это мы его трудоустроили». Профсоюзный лидер – о «письмах счастья» под Новый год
Илья Лагутенко рассказал, как чекисты расстреляли его прадеда
«Вся вина перекладывается элитой государства на общество»
«Кто там нам Сингапур-2 обещал на днях?» Предприятия получили письма с просьбой пристроить безработных
«Народ боится потерять работу, а начальство этим пользуется, превращая персонал в рабов»
«Никто, кроме Лукашенко, не может принять решение о том, что «трупы» все же нужно хоронить»
Внук майора НКВД: «Я публикую дневники деда, чтобы предостеречь людей от ностальгии по сталинским временам»
Пост дня: «С какой формулировкой нужно уволить Кобякова и Семашко»
Мастер-класс от вице-премьера: как не ответить ни на один из шести (!) вопросов
«Вот такова практика правоприменения декрета № 7. Безобразие, да и только»
Заико: «Во власть пришла деревенская элита, которая считает: пожарил картошечки с мясом на празднички — что еще надо?»
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
«С прохождением техосмотра получается самый крутой социальный протест за всю историю с 1994-го»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит первый отель на Октябрьской
Лучшие панорамные фотографии года
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
23.12.2017
Мария Владимирова, Завтра твоей страны
Заико: Хоть раз видели, чтобы президент купил что-то у предпринимателя? Это рождественская сказка

Станет ли Беларусь страной булочников и парикмахерских на дому после призыва Лукашенко местным властям и контролерам помогать бизнесу?

На встрече с представителями деловых кругов страны Александр Лукашенко потребовал от контролирующих органов и местной власти не ограничивать инициативу людей, помогать и оказывать должное содействие представителям бизнеса.

«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»

— Главное, не ограничивать инициативу людей. Хочет человек булочки печь и продавать — пусть занимается, если спрос на выпечку есть, — приводит слова главы государства БЕЛТА.

Как отметил президент, потребитель сам должен решать, постричься ему в дорогом салоне или в два-три раза дешевле в парикмахерской на дому.

Заико: Дайте бизнесу землю и продайте арендованные площади за символическую сумму

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико воспринимает этот посыл как рождественскую сказку.

— Чиновники на местах разобрали между собой, кому что контролировать, где какие крыши держать, кому какие булочки печь, — комментирует экономист высказывание главы государства.

Заико обращает внимание на то, что у людей сейчас низкие доходы:

— Им сейчас не булочки, а черный хлеб с солью есть. Для меня это как рождественская сказка – не мешайте выпекать. Ни один чиновник не будет ходить и спрашивать: «Вася Пупкин, ты хочешь бизнесом заниматься?»

24 года гнобили, ногами пинали всех людей деятельных. Никого же не осталось. Кого посадили, кто на бизнес-кладбище. Поэтому у нас сейчас новый бизнес не будет расти. 400 тысяч субъектов зарегистрированного бизнеса, а реально, если смотреть по индивидуальным предприятиям, 70 % не работает. Они зарегистрированы, но не работают. Почему? Потому что чиновники палки в колеса ставят? Да нет, потому что у них земли нет.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:24)
Главное
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
Навальный показал, чьи усы торчат за недвижимостью жены Пескова в Париже. Песков ответил
«Беларусь функционируют в условии фермы и путь государству мудрецов пока недосягаем»
Родные застреленного предпринимателя: «Неужели квартира стоила жизни сына?»
«Ярослав, да!» Лукашенко пообещал «разобраться» с «красными директорами»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY