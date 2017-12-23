Мировые СМИ: «Последний диктатор Европы хочет запустить глобальный криптоцентр»

Мировые СМИ отозвались на новость о подписании белорусского декрета «О развитии цифровой экономики».

22 декабря Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики, который легализовал криптовалюту в стране. Событие не осталось не замеченным в мировых СМИ.

«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»

Bloomberg.com выпустил материал под заголовком «Последний диктатор Европы хочет запустить глобальный криптоцентр», в котором говорится, что Александр Лукашенко, который много лет трудился под званием последнего диктора Европы, делает ставку на новый «блестящий образ».

«Беларусь стремится извлечь выгоду из процветающей технологической индустрии, которая появилась в последние годы, когда молодые программисты создали продукты, привлекающие людей, которые живут далеко за пределами бывшей советской республики», – цитирует издание kyky.org, а затем перечисляет успешные белорусские стартапы и компании: World of Tanks, Viber и другие.

Ndtv.com опубликовала статью под заголовком «Как еще одна страна дает легитимность биткоинам». Этот материал начинается с рассказа о том, как сильно упал биткоин, а Беларусь – его легализовала. «Беларусь – бывшая советская республика, зажатая между Россией и Европейским союзом, отягощенная бюрократией и неэффективными государственными предприятиями, зависящая от российских денег и субсидий. Но Лукашенко, бывший менеджер колхоза, который когда-то называл интернет «мусором», внедрил реформы для улучшения делового климата и восстановления экономики после рецессии в 2015 и 2016 годах», — пишет издание.

Агентство Reuters.com вспомнило слова Лукашенко о том, что «интернет – это свалка», но похвалила за смелый шаг, пишет БЕЛСАТ.

Американский телеканал cnbc.com опубликовал депешу информационного агентства AP с заголовком «Беларусь стремится стать лидером в области цифровых валют».

Этот материал начинается с рассказа о том, как сильно упал биткоин, а Беларусь – его легализовала. Затем идет речь про то, что своим декретом Лукашенко стремится «привлечь иностранные инвестиции путем либерализации части его экономики в советском стиле».