В Молодечно парень в интернете показал девушке свой половой орган, а она стала вымогать деньги

Девушка сняла на видео, как молодой человек демонстрирует на веб-камеру свои гениталии. Угрожая распространить ролик, она стала шантажировать.

– Местный 21-летний житель, будучи военнослужащим, приехал в отпуск. В видеочате он познакомился с девушкой, которая представилась Миланой. Во время беседы она оголила свою грудь, а затем попросила парня показать, «что у него есть». Молодой человек согласился и снял нижнее белье, – рассказал изданию kraj.by начальник криминальной милиции Юрий Кабаков.

После этого девушка попросила парня прислать ссылку на его страницу в соцсетях. Ничего не подозревая, он так и сделал. А через 15 минут новая знакомая прислала парню видеофайл, в котором он узнал себя.

За нераспространение видео Милана потребовала 7500 российских рублей (примерно 255 белорусских). Четыре дня девушка вымогала у него деньги и даже отправила ролик некоторым из его друзей. После этого молодой человек обратился в милицию.

Молодечненский РОВД передал материалы в отдел Следственного комитета для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 208 ч. 2 УК Беларуси «Вымогательство». Преступление наказывается лишением свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.