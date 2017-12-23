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Комментарии
23.12.2017
Павел Усов, Белгазета
«Беларусь функционируют в условии фермы и путь государству мудрецов пока недосягаем»

Между Оруэллом и Платоном.

Многие философы пытались придумать образ идеального государства, в котором граждане жили бы в согласии и гармонии, а их место в обществе, социальные обязанности были бы строго регламентированы в целях достижения общего блага. Одно из первых идеальных государств было описано афинским философом Платоном, которое столетия спустя рассматривали как прототип тоталитарного государства. Причиной для такой оценки платоновского государства служило довольно жесткое разделение общества на три класса, где власть находилась в руках довольно ограниченной группы лиц — философов.

Такая негативная оценка «Государства» Платона привела к тому, что сегодня довольно часто его концепция механически переносится на белорусскую политическую реальность. Якобы в Беларуси существует каста избранных, на которую батрачит большинство бесправных граждан страны под пристальной охраной «стражей».

Однако, на мой взгляд, белорусская государственная система — это скорее антиутопия, которая далека от идеала Платона и больше схожа с тем образом, который был нарисован Джорджем Оруэллом в его книге «1984».

Стоит начать с того, что в платоновском государстве обществом управляют философы: люди, которые понимают, что такое общественное благо и добродетель и как достичь процветания государства, т.е. общества. Правителями их делала мудрость, а не воля (выбор) народа, который зачастую идет вразрез с разумом и мудростью.

На мой взгляд, выдвижение философов на роль высших правителей связана еще и с тем, что политика и власть сама по себе являются коварными сущностями. Поэтому ими могут заниматься только философы, которые в своей мудрости смогут устоять перед искушениями власти.

Для философов власть представляется не целью, а средством. Безусловно, это делает политику закрытой областью (недемократичной), которой призваны заниматься лучшие.

Однако благодаря философам «политика» становится благородным, священным занятием, которое в состоянии избавить общество от внутренних смут и неурядиц. Таким образом, государство, по Платону, строится только на мудрости и знании, а не на насилии. Те же воины были обязаны защищать идеальное государство исключительно от внешних угроз, а не служить защитой философов-правителей от граждан.

В свою очередь, опора на внутреннее насилие является ключевым элементом в устройстве тоталитарных и авторитарных государствах, в т.ч. белорусского. Зачем нужна мудрость управления, когда людей можно просто заставить выполнять волю правителя дубинами или штыками?

Именно так управляется оруэллская ферма-государство, где во главе стоят свиньи.

Правителям «фермы» чужда философия (мудрость), как и философы. Последних они боятся и стремятся от них избавиться, как от чуждого классового элемента, чтобы философы не поставили под сомнение правильность выбранного пути и не «растлевали» сознание овец.

Безусловно, правители-свиньи, назовем их «антифилософы», формируют свое собственное видение «блага» и государства, а также принципы управления им. В государстве антифилософов все поставлено с ног на голову, в нем философы находятся как раз в самом низу социальной ступени, они изгои и враги. Я не говорю о тех, кто инкорпорирован в систему и согласился служить ей тем, что убеждают сограждан в ее социальной справедливости.

Государство не рассматривается как совместный, общественный организм, который служит достижению общего блага и социальной гармонии. Оно и не может вообще пониматься, мыслиться антифилософами, т.к. они далеки от процессов мышления и понимания. В государстве антифилософов все гораздо просто и прозаично, все оценивается через категорию «корыта» и возможности доступа к нему.

«Корыто» — это сумма благ, которые оказались в руках антифилософов после того, как они волею случая пришли к власти и узурпировали ее. Соответственно, государство устроено таким образом, чтобы обеспечивать неиссякаемость и сохранность благ для антифилософов. Власть — это цель, т.к. равноценна «корыту».

Государство также принуждает «производителей благ» (основную массу населения) к работе и безоговорочному послушанию при помощи особой группы надсмотрщиков-воинов, которые поддерживают внутреннее насилие в обществе.

В государстве антифилософов политика также превращается в закрытое недемократическое пространство. Эта закрытость усиливается еще и тем, что население, видя тех, кто находится у власти, приходит к убеждению, что политика является грязным делом и что ею могут заниматься исключительно проходимцы, но никак не мудрецы.

К сожалению, Беларусь и белорусское общество сегодня функционируют в условии фермы и путь к мудрому государству или государству мудрецов пока для нас недосягаем.

 
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