Медики и водители попали в топ самых дефицитных специальностей

Количество вакансий для врача в 90 раз превышает численность зарегистрированных безработных, имеющих эту специальность!

По данным общереспубликанского банка вакансий, наиболее востребованными у нанимателей в Беларуси являются: медсестра (2446 вакансий), врач (2269 вакансий), водитель автомобиля (2164 вакансии).

- Количество вакансий для врача в 90 раз превышает численность зарегистрированных безработных, имеющих данную специальность, для медицинских сестер - в 54,4 раза, для водителей автомобиля - более чем в 3 раза, - отметил в интервью БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

В топ востребованных со стороны нанимателей попали также фельдшеры-лаборанты, ветеринарные врачи, зоотехники и главные зоотехники, педагоги дополнительного образования, лесники, воспитатели дошкольного образования, инженеры и мастера.

Среди рабочих профессий высока потребность в швеях, каменщиках, бетонщиках, поварах, малярах, электрогазосварщиках, электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавцах.