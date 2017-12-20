Структура банка «Россия» купила крымский завод шампанских вин «Новый Свет»

Компания ООО «Южный проект» из Санкт-Петербурга, которая является 100%-ой «дочкой» банка «Россия», 20 декабря приобрела на аукционе 100% акций АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» (Крым).

Цена продажи составила 1,5 млрд рублей при начальной цене пакета акций 1,496 млрд рублей. Помимо петербургской компании, в конкурсе участвовало московское ООО «Воом-вох Инвест», которое предложило за акции 1,497 млрд рублей. Эта структура, согласно данным базы "СПАРК", обладает уставным капиталом всего лишь в 10 тыс. рублей и зарегистрирована в одном помещении в Москве еще с несколькими десятками компаний.

100% акций находились в госсобственности Крыма. Завод является одним из старейших винодельческих предприятий Крыма и одним из самых известных винодельческих предприятий на территории бывшего СССР, он способен производить 1 миллион бутылок шампанских и 600 тысяч бутылок игристых вин в год.

До аннексии Крыма в марте 2014 года «Новый Свет» находился в госсобственности Украины, а после был национализирован российскими властями полуострова и переведен в форму АО. Помимо самого завода «Новому Свету» также принадлежат 11 га земли в Крыму.

Главой Банка «Россия» является старый друг Путина Юрий Ковальчук. Банк заработал себе репутацию «банка друзей Путина» и в 2014 году вместе со своими основными акционерами Юрием Ковальчуком и нефтетрейдером Геннадием Тимченко попал под санкции США. Миноритарные акционеры этого банка – Николай Шамалов и музыкант Сергей Ролдугин, по совместительству крестный отец дочери Путина.

Завод «Новый Свет» также после аннексии находится под санкциями в нескольких странах Запада.

В Крыму уже выпускает собственное шампанское телеведущий и глава агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».