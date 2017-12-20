«С какой формулировкой нужно уволить Кобякова и Семашко»

Пост дня от Ярослава Романчука.

«Здоровый рост экономики – это когда частные инвесторы, кредиторы и предприниматели за счёт своих ресурсов реализуют свои бизнес-планы. На свой страх и риск. Под свою ответственность. Если их оценка реального спроса правильная, значит, они получают прибыль. Если ошибаются – убытки. Если ошибаются долго – банкротство, — пишет руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в Фейсбуке.

Нездоровый (анаболический) рост – это когда распорядители чужого (политики и чиновники) берут дорогие кредиты (плевать на ставки процента, ведь им отдавать не из своего кармана) под госгарантии, направляют их в руки избранных номенклатурных фаворитов («красных» директоров), а те осваивают их в государственных проектах валового «счастья».

Т. е. с ориентацией на физический объём (тонны, погонные метры, литры и т.д.). В Беларуси в 2017г. был нездоровый рост. По предварительной оценке ВВП в долларовом выражении составит $ 52,9 млрд. Это на $ 5 млрд. больше, чем было в 2016г. Да, это лучше, чем рецессия. За январь – сентябрь 2017г. внешний долг госсектора в расширенном определении вырос с $ 22382,6 млн. до $ 24880,8 млн. – на $ 2,5 млрд. или с 46,8% ВВП до 47% ВВП.

За январь – октябрь 2017г. правительство привлекло внешних госзаймов на сумму $ 3,7 млрд., а внешний госдолг вырос на 21,4%. Это большие и очень дорогие деньги. Внутренний госдолг составляет ~8,7% ВВП. Значит, общий госдолг (внешний и внутренний) по состоянию на 1.10.2017г. составил 55,7% ВВП. На обслуживание валового внешнего долга необходимо тратить 10,3% ВВП или 15,6% экспортной выручки от продажи товаров и услуг. Напомню, что валовый внешний долг Беларуси на 1.10.2017г. составил 74,8% ВВП.

Объём плохих долгов, которые спрятаны в балансах банков и коммерческих организаций, превышает $ 10 млрд. В Беларуси нет ни одного государственного коммерческого предприятий, качество управления которого соответствует международным корпоративным стандартам. В оборот по-прежнему не вовлечено (не используется) около 2 млн. кв. метров недвижимости. Около трети промышленных предприятий, 60% с/х организаций и половина строительных компаний без господдержки убыточны или вообще превратились в корпоративных трупов. И тут нам говорят: «Радуйтесь, товарищи. У нас рост экономики!»

В 2013г. ВВП Беларуси был $ 75,2 млрд. Тогда внешний долг госсектора в расширенном определении составил $ 21,6 млрд. или 28,7% ВВП. В 2017-м году ВВП будет $ 52,9 млрд. (на $ 22,3 млрд. меньше). За этот же период внешний госдолг вырос с $ 21,6 млрд. до $ 24,8 млрд. (на 01.10.2017), но в отношении ВВП он вырос с 28,7% до 46,8%, т. е. на 18,1 процентных пунктов ВВП. Система управления активами – та же. Кадры – сплошь и рядом те же. Структура собственности – без изменений. Порядок освоения бюджетных ресурсов и госпомощи – стабильно советский.

Сначала порог экономической безопасности по госдолгу был 25% ВВП. Власти его давно нарушили. Установили 45% ВВП. И его уже сломали. Берём много дорогих валютных кредитов – получает минимальный экономический рост и омертвление капитала.

Александр Лукашенко признаётся: «Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом». «Надо» — это к кому? Кто позволяет? Кто утверждает бюджет и указами распределяет льготные кредиты и другие формы госпомощи?

«Никто, кроме Лукашенко, не может принять решение о том, что «трупы» все же нужно хоронить»

Самый главный лоббист старой промышленности Владимир Семашко также соглашается: «Да, проблемы есть. И проблемы возникли не на ровном месте, они накапливались годами, десятилетиями и так далее». Всё это время Владимир Семашко был в руководстве Совмина, отвечал за промышленность и ТЭК. Что же не предупреждал? Почему правительство столько времени игнорировало проблемы, которые вылились в рецессию и завели Беларуси в ловушку стагнации?

Если брать по функционалу, то Лукашенко должен не просто в n-ный раз требовать от одних и тех же подчинённых «Надо!», а взять и уволить тех, кто подписывался под такой стратегией развития, кто обещал зарплату в $ 1000- 1500, кто делал ставку на Совок/Госплан как на модель, которая утрёт нос модели свободного рынка и частной собственности. В числе первых на увольнение – Владимир Семашко и премьер Андрей Кобяков. С формулировкой «за нанесение стране ущерба в особо крупном размере, грубые ошибки в выборе стратегии развития, неспособность обеспечить качественное управление государственными и корпоративными финансами госсектора».