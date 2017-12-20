Как живет средний класс в разных странах

Типичные жилища среднего класса в разных странах. И это очень мало напоминает то, что обычно показывают в кино.

Для Великобритании типичны особняки на две семьи.

В интерьере характерна классика, как на этой фотографии. Камин — чуть ли не обязательный атрибут гостиной.

Типичный коттедж в Швеции.

В интерьере — знаменитый скандинавский стиль, приглушенные натуральные тона и материалы.

В США в таких домах живет 65% населения.

Среднестатистический американский интерьер. Диван — король гостиной, а напротив — обязательно телевизор, чем больше — тем лучше

Типичный дом в Мексике. Мексиканцы любят сочные цвета.

В интерьере мексиканских домов тоже преобладают насыщенные и яркие тона, а также элементы этнического стиля.

Дом зажиточной семьи в Индии.

Индийский интерьер. Как видите, здесь большое количество подушек, воздушность в мебели и теплые оттенки.

Классический дом в Японии.

Типичный японский интерьер.

Современные дома в Китае в частном секторе.

Интерьер китайского дома.

Знаменитые фавелы в Бразилии. А жилье для богатых выглядит снаружи так же, как и внутри.

Интерьер богатого дома в Бразилии.

Типичные жилые дома в историческом центре города в Германии.

Стандартный немецкий интерьер.

Старый жилой дом в Италии.

Итальянский интерьер.