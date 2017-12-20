Как живет средний класс в разных странах

Типичные жилища среднего класса в разных странах. И это очень мало напоминает то, что обычно показывают в кино.
Для Великобритании типичны особняки на две семьи.
В интерьере характерна классика, как на этой фотографии. Камин — чуть ли не обязательный атрибут гостиной.
Типичный коттедж в Швеции.
В интерьере — знаменитый скандинавский стиль, приглушенные натуральные тона и материалы.
В США в таких домах живет 65% населения.
Среднестатистический американский интерьер. Диван — король гостиной, а напротив — обязательно телевизор, чем больше — тем лучше
Типичный дом в Мексике. Мексиканцы любят сочные цвета.
В интерьере мексиканских домов тоже преобладают насыщенные и яркие тона, а также элементы этнического стиля.
Дом зажиточной семьи в Индии.
Индийский интерьер. Как видите, здесь большое количество подушек, воздушность в мебели и теплые оттенки.
Классический дом в Японии.
Типичный японский интерьер.
Современные дома в Китае в частном секторе.
Интерьер китайского дома.
Знаменитые фавелы в Бразилии. А жилье для богатых выглядит снаружи так же, как и внутри.
Интерьер богатого дома в Бразилии.
Типичные жилые дома в историческом центре города в Германии.
Стандартный немецкий интерьер.
Старый жилой дом в Италии.
Итальянский интерьер.