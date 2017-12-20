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20.12.2017
Александр Бакланов, Сноб
Похищенная в детстве женщина встретила маму спустя 40 лет

В округе Айлеу в Восточном Тиморе 47-летняя женщина по имени Каука, похищенная в 1978 году, впервые встретилась с матерью после 39 лет разлуки, пишет The Guardian.

В 8-летнем возрасте Кауку похитил индонезийский солдат. Маленькая девочка пыталась укусить солдата в плечо, но тот ее не отпустил. Через несколько дней родителям пришлось согласиться на вынужденное «усыновление» дочери. Первое время Каука жила в военной палатке, затем ее перевезли на индонезийский остров Сулавеси, где она жила до сих пор.

Кауку похитили в самом начале 24-летней индонезийской оккупации бывшей португальской колонии Восточный Тимор, которая продолжалась с 1975 по 1999 годы.

После переезда в Индонезию Каука столкнулась с трудностями и страданиями. Хотя она стала приемной дочерью солдата, но в новой семье ее заставляли работать и готовить, били, пороли и даже прижигали тело сигаретами. Она приняла ислам вместо католицизма и стала носить хиджаб.

Спустя время Каука сбежала и поселилась в доме сестры своего приемного отца. Через несколько лет эта женщина на смертном одре попросила Кауку, чтобы та стала женой ее мужа. В итоге Каука стала второй женой шурина своего похитителя, начала воспитывать его детей и вести хозяйство.

Каука смогла встретиться с родной матерью благодаря благотворительной организации, которая помогает воссоединиться похищенным тиморским детям со своими семьями. В ноябре 2017 года Каука отправилась в свою родную деревню Берлео в округе Айлеу в Восточном Тиморе. Вместе с ней приехали еще 14 похищенных людей, которые не видели родных 30-40 лет. В аэропорту столицы страны Дили Кауку встретил ее младший брат, офицер полиции, который попытался обнять женщину, однако та не узнала его.

После этого Кауку привезли к дому ее матери. На пороге ее встретила пожилая женщина, завернутая в выцветшее белье. Они неловко обнялись и сели под люминесцентной лампой. Спустя некоторое время Каука что-то вспомнила и взяла руку матери, где нашла шрам. Он остался после перелома, полученного, когда Каука в детстве жила в Восточном Тиморе. «Это моя мама. Это моя мама», — сказала Каука, прослезилась и повторно крепко обняла мать.

Только на следующее утро Каука пришла в себя. «Вы, наверное, ничего не помните о своей маме, когда были ребенком. Но я вспомнила. Потому что должна», — сказала Каука.

По информации доклада, выпущенного в 2005 году, во время индонезийской оккупации из Восточного Тимора похитили не менее четырех тысяч детей.

 
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