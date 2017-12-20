Активистка Pussy Riot поздравила ФСБ: «С днем рождения, палачи»

Полиция задержала около здания ФСБ на Лубянке участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Как рассказала «Медиазоне» активистка движения Ольга Борисова, Алехина подошла к зданию с плакатом «С днем рождения, палачи» (20 декабря отмечается столетие ВЧК).

Борисова добавила, что баннер был привязан к решеткам на здании. Сама она успела отойти от входа в здание, а Алехину с двумя фотографами задержали. Их доставили в отдел полиции «Мещанский».

Как сообщила Алехина «Интерфаксу», на нее и двух фотографов составлены протоколы об участии в несанкционированной акции. Административный суд состоится 21 декабря, до него задержанные будут находиться в ОВД «Мещанское».

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Он приурочен к дате создания в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссии, которую возглавил Феликс Дзержинский. ФСБ является преемницей этого ведомства.