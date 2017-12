Американка родила дочь с помощью донорского эмбриона. Этот эмбрион всего на год младше ее самой!

Это первый известный случай, когда был успешно использован эмбрион такого «возраста»; самой матери девочки сейчас лишь ненамного больше — 26 лет. «Медуза» рассказывает, как это стало возможным.

Эмма Врен Гибсон появилась на свет 25 ноября 2017 года в американском Национальном центре эмбрионального донорства. При рождении Эмма весила три килограмма и была ростом 51 сантиметр, что делает ее среднестатистическим младенцем — если не одно исключение. Девочка родилась благодаря пересадке ее матери «24-летнего» донорского эмбриона (ранее было известно об успешной пересадке эмбриона, хранившегося почти 20 лет). Этот эмбрион остался в центре донорства от анонимной пары, прибегнувшей к экстракорпоральному оплодотворению в 1992 году (первый ребенок, зачатый таким образом, родился еще в 1978-м).

Эмма Врен Гибсон, родившаяся благодаря процедуре искусственного оплодотворения донорским эмбрионом

Как правило, перед подобной процедурой «выращивают» несколько эмбрионов, так как не каждый из них может прижиться, — и в возрасте от 2 до 5 дней пересаживают матери. Некоторые пары оставляют эмбрионы, оставшиеся после успешной процедуры ЭКО, на будущее — для других родителей, которые хотят прибегнуть к подобному способу деторождения. Так произошло и в этом случае: «лишние» эмбрионы заморозили и хранили в клинике больше 20 лет.

Родители Эммы — 26-летняя Тина Гибсон и 33-летний Бенджамин Гибсон из Теннесси — были вынуждены использовать ЭКО с помощью донорского эмбриона, так как не могут иметь собственных общих детей. У Бенджамина Гибсона диагностирован муковисцидоз — генетическое заболевание, которое часто приводит к бесплодию. Тина и Бенджамин поженились семь лет назад и сразу решили, что самым подходящим способом для них будет усыновление, однако процедура оказалась очень сложной. За эти годы пара только смогла взять под опеку нескольких детей (СМИ не сообщают, скольких именно).

