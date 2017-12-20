Американка родила дочь с помощью донорского эмбриона. Этот эмбрион всего на год младше ее самой!

В штате Теннесси родилась девочка, появившаяся на свет благодаря подсадке донорского эмбриона — который к тому моменту хранился в замороженном виде 24 года.

Это первый известный случай, когда был успешно использован эмбрион такого «возраста»; самой матери девочки сейчас лишь ненамного больше — 26 лет. «Медуза» рассказывает, как это стало возможным.

Эмма Врен Гибсон появилась на свет 25 ноября 2017 года в американском Национальном центре эмбрионального донорства. При рождении Эмма весила три килограмма и была ростом 51 сантиметр, что делает ее среднестатистическим младенцем — если не одно исключение. Девочка родилась благодаря пересадке ее матери «24-летнего» донорского эмбриона (ранее было известно об успешной пересадке эмбриона, хранившегося почти 20 лет). Этот эмбрион остался в центре донорства от анонимной пары, прибегнувшей к экстракорпоральному оплодотворению в 1992 году (первый ребенок, зачатый таким образом, родился еще в 1978-м).

Tennessee Woman, 26, Gives Birth to ‘Snowbaby’ Girl Frozen as an Embryo 25 Years Ago https://t.co/TYWVmBTj0T pic.twitter.com/jcNLxAuHeU — KTLA (@KTLA) 20 декабря 2017 г.

Эмма Врен Гибсон, родившаяся благодаря процедуре искусственного оплодотворения донорским эмбрионом

Как правило, перед подобной процедурой «выращивают» несколько эмбрионов, так как не каждый из них может прижиться, — и в возрасте от 2 до 5 дней пересаживают матери. Некоторые пары оставляют эмбрионы, оставшиеся после успешной процедуры ЭКО, на будущее — для других родителей, которые хотят прибегнуть к подобному способу деторождения. Так произошло и в этом случае: «лишние» эмбрионы заморозили и хранили в клинике больше 20 лет.

Родители Эммы — 26-летняя Тина Гибсон и 33-летний Бенджамин Гибсон из Теннесси — были вынуждены использовать ЭКО с помощью донорского эмбриона, так как не могут иметь собственных общих детей. У Бенджамина Гибсона диагностирован муковисцидоз — генетическое заболевание, которое часто приводит к бесплодию. Тина и Бенджамин поженились семь лет назад и сразу решили, что самым подходящим способом для них будет усыновление, однако процедура оказалась очень сложной. За эти годы пара только смогла взять под опеку нескольких детей (СМИ не сообщают, скольких именно).

The longest known frozen human embryo to result in a successful birth -- a "snowbaby" -- was born last month in Tennessee https://t.co/MkywgEjGLS pic.twitter.com/BkOcUSjsaw — CNN (@CNN) 20 декабря 2017 г.

Однажды отец Тины узнал из телепередачи об «усыновлении эмбрионов» и рассказал об этом паре. Спустя несколько недель Гибсоны поняли, что мысль об этом нравится им все больше, — и в один из вечеров приняли спонтанное совместное решение.

«Я пришла домой, посмотрела на Бенджамина и сказала: давай заполним заявку? И мы тут же это сделали», — вспоминает Тина Гибсон.

После несколько месяцев медицинских и социальных проверок заявку Гибсонов одобрили — и осталось лишь выбрать эмбрион из обширной базы, где хранится основная генетическая информация о донорах. За две недели Тина и Бенджамин подробно изучили 300 анкет, сначала сузив поиски по росту и весу (так как оба называют себя «некрупными»), а затем уже — обращая внимание на медицинскую историю пары-донора. Когда они наконец выбрали подходящий им эмбрион, оказалось, что это — исключительный случай, к этому моменту эмбрион хранился в клинике уже 24 года. Тина Гибсон говорит, что была потрясена: «Представляете, мне было всего 25! Мы с этим эмбрионом могли бы быть друзьями».

При разморозке с использованием современных методов, как правило, выживают около 90% эмбрионов, но в этом случае выжили все три эмбриона, которые решили перенести Тине Гибсон (чтобы увеличить шансы на беременность). Первая же процедура оказалась успешной: один из трех пересаженных эмбрионов прижился.

Родители девочки говорят, что это, вероятно, не последний их ребенок — но они пока не решили, попробуют ли в будущем усыновить ребенка или повторить ЭКО. На вопрос CNN, не хочет ли она «усыновить» или «удочерить» оставшиеся эмбрионы той же пары, чтобы у Эммы была родная сестра или брат, женщина ответила, что еще пару месяцев назад она точно сказала бы да: «Но сейчас, после естественных родов, я не хочу больше никогда через это проходить!» Впрочем, добавила Тина Гибсон, скорее всего, через год она будет думать иначе.