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20.12.2017
TUT.BY
Экс-премьер Кыргызстана скрывается в Беларуси под чужой фамилией?

Общественное объединение «Айкол Ала-Тоо» заявило, что бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов ведет бизнес в Беларуси от имени Даниила Урицкого.

Год назад мы сообщали, что человек с такими именем и фамилией руководит свежеиспеченной «Белорусской национальной биотехнологической корпорацией» (БНБК).

На прошлой неделе активисты движения «Айкол Ала-Тоо», которые представляют интересы «пострадавших и семей погибших в апрельских событиях 2010 года в Бишкеке», провели акцию возле посольства Беларуси с требованием вернуть Усенова-Урицкого в Кыргызстан.

Данияр Усенов возглавлял правительство Кыргызстана с октября 2009 года по 7 апреля 2010 года. Во время апрельских событий он покинул страну. Позже суд заочно приговорил Усенова к пожизненному заключению в связи с теми событиями.

Подтвержденной информации о местонахождении Усенова нет. В посольстве Кыргызстана в Беларуси сообщили Naviny.by, что они располагают информацией о том, что Данияр Усенов скрывается в Беларуси под именем Даниила Урицкого.

В списке граждан, отказавшихся от гражданства Кыргызстана, фамилии экс-премьер-министра Данияра Усенова нет. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь Госрегистрационной службы Мелис Эржигитов.

TUT.BY не удалось получить оперативные комментарии в БНБК и МИД Кыргызстана.

Напомним, что решение о строительстве агропромышленного комплекса вблизи Руденска в Пуховичском районе было одобрено Александром Лукашенко чуть больше года назад. На площади порядка 160 га в течение 2016 — 2032 годов БНБК планирует построить несколько заводов по производству лизина, треонина, триптофана и комбикормов. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Недавно правительство Беларуси запросило у Экспортно-импортного банка Китая льготный кредит на сумму в 628 млн долларов для реализации агропроекта под Минском. Хотя изначально у китайского банка планировалось запросить 853 млн долларов. Месяц назад БНБК согласилось предоставить Беларуси в залог имущество, которое будет создано при реализации инвестпроекта. Китайская CITIC Construction выступает генеральным подрядчиком проекта.

Недавно Лукашенко урезал планы биотехнологической корпорации. Из инвестпроекта исключат строительство завода по переработке семян масличных культур, газотурбинной установки и подпроект «Земледелие», говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси. Кураторство проекта перешло от Миноблисполкома к Минсельхозпроду.

 
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