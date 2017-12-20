Следите за руками. Как исполняют поручение Лукашенко поддержать уязвимые слои населения

Виктор Малишевский – о том, какие изменения произошли в бюджете, исправленном в пользу уязвимых.

Месяц назад, 21 ноября глава государства говорит, что нужно доработать проект Бюджета-2018: «Доработайте. Все просчитано нормально. Но заземлитесь. Соскочите с верхотуры на землю. Люди хотят нормально жить«. И далее БелТА сообщает «поручил изыскать средства, чтобы поддержать бюджетных работников И НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ».

Теперь следите за руками…. В исправленном (в пользу уязвимых) Бюджете произошли такие вот изменения:

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – минус 40 млн. рублей.

Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения – минус 415 тысяч рублей.

Программа «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» — минус 108 тысяч рублей

Программа «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов» — минус 100 тысяч рублей

Программа «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» — минус 160 тысяч рублей

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» — минус 110 тысяч рублей (а в целом у здравоохранения «отщипнули» почти 70 млн. руб.)

Программа «Профилактика ВИЧ-инфекции» — минус 1,8 млн рублей.

Программа «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» — минус 60 млн. рублей.

Государственная программа «Культура Беларуси» — минус 7,8 млн. рублей

Государственная программа «Строительство жилья» — минус 3 млн. рублей.

И резервный фонд президента – плюс 778,4 млн. рублей (увеличен в 2,7 раза). А если сравнивать с Бюджетом-2017, то резервный фонд президента вырос в 9.5 (!) раз – с 126,3 млн до 1 млрд 201 млн рублей.

Кое-какие статьи расходов с Бюджетом-2017 года лучше не сравнивать.

Бюджетная статья «Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям». И в Бюджете-2017 были невесть какие деньги – 19,7 млн рублей. А в первом вариант проекта Бюджета-2018 помощь этим уменьшили до 5,3 млн. рублей. Потом подумали и отняли ещё полмиллиона. По итогу – в 4 раза. Хотя, эти же неуязвимые.

А вот бюджетная статья «помощь семьям, воспитывающим детей». В Бюджете-2017 на это всё было 457,8 млн. рублей. В первом проекте Бюджета-2018 эту сумму сократили на 70 млн. руб. (минус 15%), а потом еще на 40 млн., исполняя президентское поручение поддержать наиболее уязвимые слои населения. В итоге «помощь семьям, воспитывающим детей» — почти на четверть того!