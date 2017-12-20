«А потом власти скажут: это мы его трудоустроили». Профсоюзный лидер – о «письмах счастья» под Новый год

Кажется, в Беларуси придумали новый способ по борьбе с безработицей.

По информации, появившейся в СМИ, на некоторые белорусские предприятия начали приходить письма от местных органов власти с «просьбой» создать новые рабочие места.

По информации руководителя компании «Белпронто» Жанны Архиповой, чиновники рассылают предприятиям письма, с убедительной просьбой до конца года обеспечить занятость населения.

«Силиконовая долина в действии. Мне по разнарядке исполкома приказано 10 человек в декабре успеть еще трудоустроить. Еще легко отделались! Некоторым (по списку) надо 200! Привет, либерализация! Кто там нам Сингапур-2 обещал на днях?!» – написала она в Фейсбуке.

Информацию о «письмах счастья» для предприятий прокомментировал председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

– Это совкость в худшем варианте, – сказал он в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi». – То они увольняли людей, потому что надо было поднять уровень заработной платы, то теперь требуют взять на работу. Откуда предприятиям взять деньги, чтобы обеспечить новые рабочие места? Располовинить зарплаты действующих работников? Или, может быть, заложить в цену продукции? Это подход типа: все вокруг колхозное, все вокруг мое. Или ты должен сделать, как тебе написали, или завтра к тебе придет налоговая – и будет что-то выяснять.

По мнению профсоюзного лидера, если предприятиям потребуются работники, они сами будут их нанимать без всяких напоминаний.

– Экономика поставлена с ног на голову. Своими действиями власти только создают ситуацию, когда человека берут на работу, платят ему 250 рублей, и еще при этом говорят, мол, я его трудоустроил, – предупреждает он.

Такое рвение чиновников перед новогодними праздниками неслучайно, уверен собеседник:

– Уже должен быть запущен новый Декрет №3, а всех желающих они никак не могут трудоустроить. И, видимо, сейчас им сверху спустили указания – раз у нас столько безработных, то нужно срочно хоть куда-то устроить, чтобы доложить руководству о выполнении до Нового года.

Геннадий Федынич считает, что рынок труда и дальше продолжит лихорадить, а наступающий год «окажется даже тяжелее, чем 2017-й».

– У властей нет желания менять что-то в экономике: все идет по колхозно-крестьянскому пути. Можно что угодно писать на бумаге, можно «разгон» давать, но ничего само по себе не поменяется. Вы помните, когда убыточные колхозы указом сверху раздавали банкам? Сколько тогда денег потратили, чтобы эти колхозы вытащить. Как были эти колхозы гиблые, так и остались. Вопрос здесь не в директивах, а в том, кто управляет экономикой и предприятиями, – отметил глава РЭП.