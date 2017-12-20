Мать погибшего в Печах солдата: «Мне показали итоги судмедэкспертизы. Там ни слова о побоях на теле Саши»

Врачи медроты что-то скрывают, считает мама солдата Светлана Коржич. Она пыталась поговорить с ними. По словам женщины, у них слёзы в глазах стоят, но молчат.

Мать погибшего солдата Александра Коржича, не нарушая обязательства о неразглашении хода следствия, рассказала Медиа-Полесью некоторые детали, которые удалось выяснить.

— Я подписала бумагу о неразглашении хода следствия, поэтому подробностей не могу рассказать. Но я встречалась с руководителями прокуратуры и Следственного комитета, присутствовала на некоторых допросах, фигуранты дела начали давать показания, так что картина проясняется.

Лукашенко — о матери погибшего в Печах солдата: «Она молодец, абсолютно вменяемый человек»

Врачи медроты что-то скрывают, мать погибшего солдата пыталась поговорить с ними. По словам Светланы Николаевны, у них слёзы в глазах стоят, но молчат.

— После неоднократных требований мне показали итоги судмедэкспертизы, – рассказывает Светлана Николаевна, там ни слова о побоях на теле Саши. Копию судмедэкспертизы мне на руки дать отказались, её результаты меня не устраивают. И я буду настаивать на проведении повторных экспертиз, все видели, что он был избит.

Бабушка Александра – Анна Антоновна: «Внук мне очень помогал…Я прошлый год болела, так возил на машине по врачам. Думала, что он будет хорошим солдатом, а его там замучили в армии, как фашисты. Теперь никому не советую в эту армию идти, Саша своим телом сыновей других людей прыкрыл»

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— Слежу за ситуацией, за теми изменениями, которые происходят в этом 72-м объединённом учебном центре в Печах, – продолжает Светлана Коржич. Руководит там уже нормальный человек, адекватный, принципиальный, он солдатам, как папа. И мне говорил при встрече, что обращается с солдатами, как со своими детьми. Там начали ставить видеокамеры, дали доступ к телефонам, уже этих поборов нет (на берцы, камуфляж, увольнения, телефон и другие капризы сержантов).

— Переживать смерть единственного сына очень тяжело, мучительно больно. Отдать в армию нормального, работящего, красивого парня и получить гроб – это так потрясло и забрало много сил, здоровья не только у меня, но и у родных, и близких, – делится своими переживаниями Светлана. — Спасибо хочу сказать соседям, всегда помогают в трудную минуту. Мы остались одни с мамой: мне 52 года, маме под 80 лет. Но, например, ни военкомат, ни органы власти за это время ни разу не поинтересовались, как мы живём.

К Светлане Николаевне на работу целые делегации горожан приходят, высказывают соболезнования и рассказывают, как служили сами или их сыновья в Печах — там всё время было неспокойно, но такого рэкета и поборов не было. Говорят, что её сын герой, надо ему обелиск поставить, он практически спас жизни других солдат.

А матери кажется, что Саша ещё служит:

— Я говорю: вечный ты мой солдат и жду чего-то.