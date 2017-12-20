Сколько будет стоить «БелДжи» попроще, который Geely выпустит в феврале

В феврале 2018 года завод «БелДжи» выпустит опытную партию автомобилей попроще, чем Geely Atlas.

Об этом 20 декабря в Палате представителей сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко.

По его словам, новая модель будет не «паркетник», а автомобиль попроще. Цена на него будет установлена в районе 9,5-11,5 тыс. долларов, сообщает TUT.BY.

Напомним, 15 декабря стали известны цены на модельный ряд Geely. Согласно прайсу, базовая версия «паркетника» Geely Atlas стартует с отметки 17 600 долларов.

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