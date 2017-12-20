Вице-премьер Семашко: «Бензин в 2018 году подорожает. На столько, чтобы можно было обслужить кредиты»

Правда, на какую конкретно сумму будет подорожание, чиновник говорить отказался.

О том, что в 2018 году цена бензина будет расти, вице-премьер Владимир Семашко заявил в интервью Еврорадио.

— Дороже будет, но на сколько — не скажу. На столько, чтобы можно было обслужить кредиты. Всем нравится, когда я говорю, что в Мозырский нефтеперерабатывающий завод вкладывают 1 миллиард 745 миллионов долларов, в "Нафтан" — 1 миллиард 640 миллионов долларов. А их же отдавать надо! Их обслуживать надо, эти кредиты, и отдавать банку. Поэтому неудивительно, что бензин будет дорожать.

По словам вице-премьера, сегодня в Беларуси, которая не имеет своих нефтяных месторождений, бензин стоит меньше, чем в той же России. Но вечно такое продолжаться не может, и скоро мы будем покупать нефть по мировым ценам. Соответственно, по мировым ценам будем заправлять и свои авто, предупредил Владимир Семашко.