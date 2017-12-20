15-летняя школьница: «Повалил на землю, бил куском асфальта. Очнулась уже в багажнике»

В Барановичах начался суд над мужчиной, который избил и затащил в машину 15-летнюю школьницу. Intex-press сообщает о происходящем на процессе.

15-летняя Маша была похищена 2 августа, когда возвращалась с карьера возле реки Мышанки. Чудом ей удалось выпрыгнуть из машины. Подозреваемого — 39-летнего жителя Барановичей — задержали дома через несколько часов. Как отмечали милиционеры, которые его задерживали, мужчина выглядел поникшим и не вырывался.

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С августа обвиняемый находился в СИЗО. За похищение с применением насилия в отношении несовершеннолетней обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Страсти кипели еще до начала суда. На обвиняемого, когда его вели в зал суда, набросилась мать Маши и попыталась ударить. Началась суматоха.

Сама девочка призналась, что боится встречи со своим похитителем. Она плакала. Рядом ожидали начала заседания жена обвиняемого, его мать и дочь.

Маша перед началом заседания. Фото Алены Сериковой

Маша рассказала, что произошло 2 августа: «Мужчина спросил видела ли я собаку. Все было быстро. Рукой со спины схватил за шею и ударил ключом мне по макушке».

В руке у девочки был телефон, и она стала по видеовызову звонить маме. Он сказал: «Я все вижу», повалил ее на землю и снова стал бить по голове. «Я думала, что я умру», сказала школьница.

Мама Маши плакала во время допроса дочери.

Девочка рассказала, что очнулась в багажнике и стала бить кровавыми руками по стеклу, пытаясь привлечь проезжающих мимо водителей. Но никто не останавливался и не замечал.

Тогда школьница перелезла в салон минивена (перегородки между багажником и салоном в нем нет).

«Я приоткрыла дверь, ехала и ждала чтобы не было осколков на дороге. Прыгнула после заправки и моста. Побежала назад к АЗС. По дороге пыталась останавливать машины, но они проезжали мимо. Я запрыгнула в первое авто, которое стояло на заправке».

Там она попросила позвонить своему отцу.

Девочка говорит, что ее били и ключом и камнем – куском асфальта.

В качестве свидетеля вызывали и жену обвиняемого, которая находится в декрете. Женщина время от времени плакала. Сказала, что узнала о случившемся от милиции.

Женщина рассказывает, что муж ушел с утра на работу. Вернулся домой около 15 часов, перекусил и пошел разбирать мотор в гараж. Вернулся домой после 17 часов. Показал рассеченую руку и сказал, что поранился, когда разбирал двигатель. Он помылся, и они поехали к родителям.

Гособвинитель спрашивает, «Что по вашему мнению случилось с мужем? Ведь у вас тоже дочь есть 17 лет». Женщина отвечает, что не знает. Говорит, что в семье не было конфликтов и ссор.

Папа Маши попросил суд хорошо разобраться в деле. Его голос дрожал. Он считает, что надо строго наказать обвиняемого:

– Не пожизненно и не смерть, но так, чтобы другим маньякам было неповадно. Я не знаю, как моя дочь выжила.

Онлайн из суда: все подробности