«Кто там нам Сингапур-2 обещал на днях?» Предприятия получили письма с просьбой пристроить безработных

Власти утверждают, что рассылая уведомления, хотели совсем другого.

О новом способе властей по борьбе с безработицей рассказала руководитель компании «Белпронто» Жанна Архипова. На своей странице в Фейсбуке она опубликовала письмо, полученное из администрации Советского района Минска, на территории которого находится организация.

«Силиконовая долина в действии. Мне по разнарядке исполкома приказано 10 человек в декабре успеть ещё трудоустроить. Ещё легко отделались! Некоторым (по списку) надо 200! Привет, либерализация! Кто там нам Сингапур-2 обещал на днях?!» — прокомментировала письмо Жанна Архипова.

TUT.BY попытался получить комментарий в администрации Советского района Минска по поводу разосланных уведомлений. Оказалось, что местные власти хотели совсем другого. Глава администрации Юрий Трущенко сообщил, что письма разослали более 200 крупнейшим организациям района — коммерческим с численностью более 100 человек и всем государственным независимо от численности.

— Их направили в первую очередь для того, чтобы уточнить, сколько в реальности создали новых рабочих мест. У нас на территории района действует больше 7000 субъектов хозяйствования. В соответствии с существующей методикой отчетности они среди прочих параметров отчетности должны отчитываться и за вновь созданные рабочие места. К сожалению, мониторинг ситуации показал, что многие предприятия реально создавая рабочие места, забывают об этом отчитаться в органы статотчетности. Поэтому цель принятия этого решения — посмотреть, сколько предприятия создали новых рабочих мест, — поясняет Юрий Трущенко.

Глава районной администрации приводит статистику: с начала года зарегистрировалось 1367 новых субъектов хозяйствования — 646 юрлиц и 721 ИП. При этом на новые рабочие места, по предоставленным данным, с начала года трудоустроились 2102 человека. В администрации района предполагают, что не все предприятия и ИП оперативно предоставляют информацию о созданных новых рабочих местах.

— Спрашиваем у предприятий, которые не создали новые рабочие места, почему не получилось, и спрашиваем, чем им помочь, — добавляет Юрий Трущенко. — В рамках мониторинга выясняются причины, почему предприятия не могут создать новые рабочие места, и предлагается оказать им практическую помощь. В частности предлагаем для создания нового рабочего места получать определенные денежные средства. Например, средств на получение кредита, полученного на оборудование. Либо выдачу кредита по более льготной ставке.

Юрий Трущенко поясняет, что некоторым предприятиям рекомендовали принять на работу некоторое количество человек. «Но эта просьба носит рекомендательный характер, санкции за неисполнение решения администрации не предусмотрены», — отмечает Юрий Трущенко.