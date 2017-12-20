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Общество
20.12.2017
Станислав Журавлевич, REALTY.TUT.BY
«На дворе снег, в квартире — дождь, ходим с зонтиком»: зимой у двух домов сняли крыши

«Уже две недели над двумя подъездами нет крыши, а натянутая пленка не защищает от дождей, ходим по квартире с зонтиком» — пришло сообщение из Житкович.

Жители двухэтажного дома жалуются на капремонт крыши — для них благое начинание коммунальников обернулось потопом, с потолка льется вода и отваливается штукатурка. Впрочем, в УП «Житковичский коммунальник» считают, что ситуация под контролем и масштаб проблемы преувеличен.

Две недели назад, как раз после областных Дожинок, в бывшем военном городке Житковичи-1 строители приступили к капитальному ремонту кровли двух трехподъезных домов № 7 и № 9 по ул. Суслова.

— Взяли и сняли старый шифер над третьим подъездом и в нашем, и в соседнем доме, — рассказывает Михаил, житель дома № 7, — Стропила они тоже решили поменять. Все бы и хорошо, но пошли дожди, снег, мороза нет. И все это полилось в наши квартиры! Строители положили там сверху какую-то пленку, но смысла в ней нет, вода все равно идет в перекрытия. В комнатах, где штукатурный потолок, штукатурка отваливается кусками, обои размокли и отваливаются. С натяжного потолка в зале слили около 80 литров воды. Электричеством боимся пользоваться — светодиодные лампочки уже перегорели, перегородка искрила… Слава богу, мы квартиру застраховали, и ущерб нам страховая компания возместит. Но вот как сейчас жить в квартире, сколько еще ждать конца этого капремонта? Работает строительная организация медленно, и рассчитывать, что работы будут закончены в срок, не приходится. Вчера опять целый день снег шел, теперь тает… Ночью вода начала капать в кухне. Соседей по лестничной площадке тоже подтопило, но не так сильно.

Жильцы домов крайне удивлены, что капремонт затеяли зимой. И если покраску фасада пережили безболезненно, то успех дальнейших работ — под сомнением.

— В седьмом доме начали менять канализационные трубы, и не смогли закончить, что-то у них не получается, ждут проектировщиков, — говорит Михаил. — И люди ждут, но туалетом пользоваться не могут, в квартирах вонь стоит… В планах еще систему отопления менять — неужели зимой это будут делать? Мы теперь не знаем, радоваться нам капремонту или плакать. Вчера пообещали, что в пятницу к нам приедут директора «Коммунальника» и ПМК-103. Послушаем, что они скажут.

Заказчиком капитального ремонта является УП «Житковичский коммунальник». Мы связались с Татьяной Косцюк, начальником участка, где сейчас идут работы. Она согласилась прокомментировать ситуацию REALTY.TUT.BY.

— Сейчас строители натянули сверху разобранных участков крыш на 7 и на 9-ом домах пленку. В понедельник мы составляли акты обследования по факту затопления — с перекрытий вода уже не текла. Да, следы замоканий есть и через неделю еще раз обследование проведем, составим дефектный акт. То, что дом стоял две недели без крыши не совсем так — если бы это было так, они бы (жильцы — REALTY.TUT.BY) давно плавали. Затопило их только один раз, после сильного дождя. А так крышу разбирали поэтапно: сняли шифер — накрыли пленкой, сняли обрешетку — накрыли. Дома эти были построены еще в 1936 году, они очень старые. Поэтому крышу нужно менять полностью.

Когда стропила демонтировали, пленку расстилали уже не шатром, а по прямой. Вот вода и затекла. Кроме этого еще же делали новые вентшахты, это тоже время. Невозможно в один день снять старую кровлю и сделать новую. И никто полностью раскрытой крышу не оставлял.

Татьяна Косцюк сообщила, что ремонт квартир люди будут делать сами. Потом они должны обратиться в «Житковичский коммунальник», который выставит претензию подрядчику — Лельчицкому ПМК-103. Последний и будет возмещать ущерб.

Кровельные работы будут вестись еще на двух подъездах — предстоит демонтаж старой крыши, установка вентшахт. Во время работ от атмосферных осадков дома планируется защищать тентами.

Представитель «Житковичского коммунальника» надеется, что подобная ситуация не повторится. Закончить же работы на объекте планируется в январе 2018 года.

— Капремонт проводят тогда, когда появляются деньги. Мы очень рады, что нам выделили эти деньги, капремонт был необходим. Теперь у нас дороги делают, дома красятся. А люди подтопленных квартирах могут не переживать, подрядчик не отказывается, что это его вина.

 
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