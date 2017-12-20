«Строя такие планы, власти, видимо, людей держат за полных рабов»

Чиновники решили обеспечить «сбалансированное питание» белорусов к 2030 году. Байнет с иронией отреагировал.

Такая формулировка содержится в опубликованной накануне доктрине национальной продовольственной безопасности Беларуси

По мнению правительства, недостаточная покупательная способность населения сегодня «не позволяют поддерживать сбалансированное питание». На фоне роста цен белорусам приходится сокращать потребление «отдельных видов свежих овощей, фруктов, всех видов рыбы и некоторых молочных продуктов».

К 2030 году планируется кардинально изменить такую ситуацию. Кроме того, планируется обеспечить население «качественными продуктами питания отечественного производства», а доля импортных продуктов должна снизится до 14%.

Белорусские интернет-пользователи без энтузиазма восприняли очередные планы чиновников.

«Опять кто-то мне говорит, что кушать, сколько и до какого года… Достали уже, честное слово! Ваше дело «товарищи»-чиновники, ограничить меня от некачественной продукции, а что есть, когда и сколько, я без вас решу», – реагируют пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«При таком процветании и безудержном росте благосостояния, как сейчас, даже представить не могу, кто будет жить в Беларуси 2030 года».

«Пока не страшно, а вот когда вместе с пенсионерами будет утрачен секрет появления в подвале стеклянных банок с огурцами – вот тогда и начнется ужас».

«А когда белорусам здесь будут продавать белорусские продукты дешевле, чем иностранцам за границей, или это невыполнимо?»

«У каждого человека должна быть свобода выбора, и только он должен решать, какой товар ему приобретать. Надо выпускать качественный товар – и его будут покупать без распоряжений не только у нас, но и за границей».

«Строя такие планы, они, видимо, людей держат за полных рабов или наивных идиотов».

«Прогноз на 2030 год: питание в стране сбалансированное и трехразовое: понедельник, среда и пятница».

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