Как часто меняют работу «иксы» и «игреки» и почему

Найти сотрудника, который соответствовал бы всем требованиям работодателя, в Беларуси все сложнее.

Второй год на рынке труда практически во всех профобластях наблюдается ежеквартальный прирост вакансий, но активность соискателей остается стабильной и на одну вакансию приходится меньше резюме.

Зачастую проще удержать ценных специалистов, чем пытаться заменить их новыми, профессионализм которых еще предстоит выяснить на деле. Как это сделать, выяснил Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY в результате опроса среди 1010 человек разных поколений.

Эксперты советуют начать с очевидного – своевременно выплачивать заработную плату. А еще следить за благоприятной атмосферой в коллективе: дать понять сотруднику, что его работа является ценной и значимой для компании.

Для половины представителей поколения «игрек» значимым является продвижение по карьерной лестнице. Чтобы их удержать, нелишне обрисовать возможные перспективы профессионального роста. Более 36% «иксов» могут уйти из компании из-за разногласий с руководством. По причине постоянных вынужденных переработок готовы попрощаться с нанимателем практически четверть сотрудников в возрасте до 34 лет и более 19% специалистов в возрасте от 35 до 53 лет.

Продолжение статьи читайте здесь.