Шкуры леопарда на полу и сад с фонтанами. Как выглядит самый дорогой дом Беларуси

Огромный дом в деревне Лапоровичи ждет щедрого арендатора, готового платить за месяц проживания в нем 10 тысяч долларов.

В распоряжении хозяина будет восемь комнат, несколько санузлов, гостиная, кухня, а также придомовая территория с беседкой, фонтаном и террасой с видом на Минское море, пишет TUT.BY.

Впрочем, дом площадью 350 квадратных метров не только сдается в аренду, но и продается за 3,2 миллиона рублей.

Еще дороже просят за элитный комплекс в Тарасово — 15 тысяч долларов в месяц. Его продают не первый год. За комплекс с бассейном, банями, водопадом и статуями минувшим летом просили почти 4 миллиона рублей.