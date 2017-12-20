Зачем Собчак встречалась с защитником имиджа Лукашенко

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Потенциальная претендентка на пост президента России заручилась поддержкой знакомого многим белорусам лорда Белла: «С легендарным лордом Беллом, работавшим с самой Маргарет Тэтчер, договариваемся о международной поддержке кампании».

Отметим, что Тимоти Белл, который является главой британской компании «ЧаймКоммьюникейшнз», работал и с белорусским правительством, которое в 2008-м заключило с ним годовой контракт об улучшении имиджа Беларуси на международной арене. Цена вопроса так официально и не прозвучала, но, по информации из разных источников, она составляла от 1 до 10 млн долларов.

В частности, британской компанией рекомендовалось «перехватить стратегическую инициативу и отвлечь внимание мировой прессы от того, что ни один оппозиционный кандидат не был избран в парламент-2008, Белл рекомендовал Лукашенко объявить официальное расследование, которое будет проводить ЦИК в отношении фактов, указанных в отчете ОБСЕ». И многое-многое другое.

То, как рекомендации выполнялись, гражданскому обществу прекрасно известно, а «контрольным выстрелом» в «улучшение имиджа» на тот период, обесценившим проделанную властями работу, стали события 19-20 декабря 2010 года, запомнившиеся на долгие годы всему миру жесточайшими зачистками всех несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси.

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