«Эти люди работают за идею и с гордостью носят погоны». БТ выпустило хвалебный сюжет о КГБ

В четверг 20 декабря белорусские чекисты празднуют 100-летие основания Комитета государственной безопасности.

В позитивных интонациях неоднозначную дату комментирует государственное телевидение. Например, телеканал «Беларусь 1» в своем сюжете называет КГБ «самой элитной спецструктурой» в Беларуси.

«Эти люди работают за идею и с гордостью носят погоны. Иначе у нас не было бы Дзержинского, партизан и освобожденного Минска; была бы забыта трагедия Хатыни, Чернобыля и Афганистана; не было бы собственной экономики, независимости и границ государства», – говорится в сюжете.

Напомним, что ранее во Дворце республики с юбилеем структуру поздравил глава Беларуси Александр Лукашенко, который призвал не стесняться, а гордиться наследием белорусского Комитета государственной безопасности.

– Под натиском наших доморощенных и прочих крупных образованных «господ» наши чекисты, некоторые, стали стыдиться своего прошлого, – заметил он. – Нам за прошлое наших спецслужб стыдиться незачем. Нет никакой причины. Мы не жили в то время, не знали и не ощущали, да и сейчас не ощущаем тот нерв тех времен. А порочить историю легко и просто.

По словам руководителя страны, «надо помнить, что история очень сильно сильно платит за ее искажение».

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