Цифра дня. Сколько мяса едят семьи с тремя детьми

Совет министров утвердил доктрину национальной потребительской безопасности Беларуси до 2030 года.

В документе также обнародованы цифры годового потребления основных продуктов питания на одного человека в 2010-2015 годах.

В частности, отмечается, что вес съедено мяса вырос с 84 кг в 2010 году до 89 кг в 2015 году. При этом наиболее беззащитными к угрозам потребительской безопасности, по мнению правительства, остаются семьи с детьми. В 2015 году в расчете на члена семьи в домашних хозяйствах с одним ребенком в год употребляли 71 кг мяса и 14 кг рыбы, с двумя детьми 60 и 12, с тремя — 58 и 11. Семьи с тремя детьми потребляют картофеля наиболее.

Радыё Свабода составило инфографику.

Годовое потребление мяса и рыбы в белорусских семьях