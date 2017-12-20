Мягков, сыгравший Лукашина в «Иронии судьбы»: превратили в посмешище

Накануне стало известно, что Первый канал не будет показывать «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые за 10 лет. Фильм, однако, можно будет увидеть на «России-1».

Актер театра и кино Андрей Мягков, сыгравший в нем Евгения Лукашина, обрадовался, сообщает 360.

— То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище.