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Экономика
20.12.2017
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«Кто будет внедрять эти инновационные технологии на селе? Спившиеся алкоголики и наркоманы?»

Как скоро инновации придут в сельское хозяйство и почему СПК не готовы осваивать новое?

Фото gratisography.com

В последние время руководство страны часто заводит разговор об инновационном развитии во всех сферах. Тем не менее многие научные разработки остаются невостребованными, производители не спешат внедрять их в жизнь, предпочитая работать по старинке. Схожая ситуация наблюдается и в сельском хозяйстве.

Почему аграрии чаще остаются глухи к инновациям, и есть ли вообще шансы привнести новые технологии в сельское хозяйство?

Тарас: Самогонки, сала и картошки хватает — и ладно! А то, что мы становимся неконкурентны, мало кого волнует»

Устройство общества сегодня в корне меняется, считает член Международной академии инновационного развития Анатоль Тарас. Благодаря новым технологиям, огромная масса людей с точки зрения производства становится абсолютно ненужной, в том числе и в сельском хозяйстве.

— В постиндустриальную эпоху в производстве занято все меньше людей, а производится все больше продуктов. Например, в США в сельском хозяйстве работает менее 5% населения. В Нидерландах в сельском хозяйстве занято 1,5%. При этом, если бы в Европейском экономическом союзе не было квот, ограничивающих производство, Нидерланды могли бы кормить 200 млн человек, — привел данные Анатоль Тарас во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения.

В противовес историк приводит СССР, в котором к моменту распада в начале 90-х в сельском хозяйстве было занято 40% населения.

— И при этом именно СССР, а не США, закупали основные продукты — зерно, мясо, масло, — отмечает Анатоль Тарас.

Развитие науки позволяет сделать структуру производства сельхозпродукции наименее затратной. Другое дело, что в Беларуси все эти инновации практически не используются.

— Наше руководство долгие годы считало, зачем нам что-то новое: самогонки, сала и картошки хватает — и ладно! А то, что мы становимся неконкурентны, мало кого волновало. Но так продолжаться вечно не будет, — поясняет Анатолий Тарас. — На фоне остальных стран мы будем опускаться все ниже и ниже, и вскоре вообще не сможем торговать нашей продукцией. Уже сегодня польская картошка дешевле, польские яблоки дешевле, что ни возьми — везде уступаем. Это постепенно начинает понимать и Лукашенко. Только вот вопрос, как и кто у нас будет реформировать сельское хозяйство?

В качестве примера, эксперт рассказал, как много лет назад ему довелось столкнуться с инновациями в сельском хозяйстве.

— 10 лет подряд я с группой ездил в подшефный колхоз «Чырвоны кастрычнік», что в 11 км от Узды. Мы там перекрывали все рекорды по сбору сена: я поил бригадира водкой, а он ставил нам эти условные цифры. Так вот в том колхозе я впервые увидел на околице села две серебристые башни высотой метров 15, вокруг которых не было никакой жизни. Бригадир рассказал, что это автоматизированные комплексы для производства комбикормов, которые построили им чехи. Построили, наладили, обучили местных товарищей. Все бы хорошо, но у работяг было свое представление, как работать. В итоге два человека погибли. С тех пор ни за какие деньги туда ни одного работягу нельзя было заманить.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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