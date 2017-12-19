«Хозяин в стране не Лукашенко, а постовой милиционер»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Российским паралимпийцам запретили упоминать свое гражданство в соцсетях
Мингорсуд оставил без изменения приговор всем фигурантам дела о договорных футбольных матчах
У маладзечанскай школе для бацькоў зрабілі платны ўваход на ранішнікі
Жители Грузии и Казахстана убили белорусского бизнесмена и его сына
Литовец пытался провезти в Беларусь рекордную партию гашиша
БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017
Экс-начальнику отдела «Минскэнерго» грозит 9 лет тюрьмы за взятки
Громкое дело столичных медиков: один из врачей умер в больнице, жена в колонии, дети — с бабушкой
«Он умер, думая, что нам все равно». Фейсбук не показал американке пост о болезни друга
Автор «Регнума» в суде: «В Беларуси русофобам стало оказывать покровительство государство»
Кирилл Живолович: «Эй, чиновник! Включи мозги»
В деле о сорванных цветах в Витебске возобладал здравый смысл
Класковский: «Дело Регнума превратилось для Минска в большой батхерт»
«Счастье раздают!» Как белорусы покупают квартиры, ради которых две недели ночевали на морозе
Генпрокурор: Есть смысл подумать о введении понятия «уголовный проступок»
Милиция разыскивает укравших шубу в баре на Зыбицкой – они попали на видео
Второклассника за деньги уговорили снять штаны и встать на четвереньки перед собакой
Жителям Быхова платят 40 рублей в месяц
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Новый скандал в гомельской школе: родители готовы обратиться в прокуратуру
«Можно спорить, что Лукашенко не уйдет никогда, а можно, как он вообще еще держится?»
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
Заико: «Во власть пришла деревенская элита, которая считает: пожарил картошечки с мясом на празднички — что еще надо?»
«С прохождением техосмотра получается самый крутой социальный протест за всю историю с 1994-го»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В Москве днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом...»
«Где уровень зарплат меньше, чем в Беларуси? У пингвинов в Антарктиде!»
Зачем Кремлю самый большой в мире арсенал ядерного оружия?
«Чтобы наверстать упущенное, Беларуси мало нынешнего роста экономики»
«Сделал по глупости в 12 лет». Белорусы рассказали про татуировки, о которых жалеют
«Можно закрывать завод сразу». Белорусский Geely стоит дороже, чем ожидалось
«В Беларуси создано общество по Сократу, в котором внизу рабы»
Год «безвиз»: «Нужно идти с супердорогой рекламой на Euronews и National Geographic»
Ярмарки вакансий: работа есть – зарплаты нет
Кашмарныя архіўныя дадзеныя пра 1937 год у Беларусі
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
19.12.2017
Ольга Слуцкая
«Хозяин в стране не Лукашенко, а постовой милиционер»

Жесть дня. У барановичской предпринимательницы изъяли белорусский трикотаж на 2000 долларов только из-за того, что она забыла документы на товар.

Лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко рассказал «Салідарнасці», как это произошло.

Предпринимательница ехала из Бреста, где закупила товар. На трассе по пути из Кобрина автомобиль остановила милиция для проверки. Оказалось, что предпринимательница забыла документы на товар в брестской фирме.

ИП предложила съездить за документами и оставить своего водителя с товаром, но милиционеры отказались. Товар изъяли. По словам Шумченко, от сотрудников правоохранительных органов женщина услышала оскорбления в свой адрес.

— Предпринимательница привезла документы на товар в налоговую,  и ей сказали, что половину товара конфискуют в доход государства. У женщины случился приступ — подскочило давление 260 на 120. Пришлось вызывать «скорую» в налоговую.  Человек, который торгует белорусскими товарами, чуть не отправился на тот свет.

В среду предпринимательница собиралась на ярмарку в Гомель торговать белорусскими товарами по просьбе Витебской промышленной торговой палаты.

Шумченко полагает, что этот случай не единичный. По его мнению, многие ИП молчат о подобных инцидентах.

— Это первые ласточки того, что либерализация подходи к концу, —заключает собеседник. — У предпринимательницы  на 180 градусов поменялось представление о Лукашенко и его власти. Кстати, милиционер, остановивший ее на дороге, не представился.  Хозяин в стране не Лукашенко, а постовой милиционер, который решает, казнить или миловать.

Когда человек, который получает зарплату с налогов предпринимателя, так себя ведет… Это государство обречено.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:22)
Главное
Новый скандал в гомельской школе: родители готовы обратиться в прокуратуру
Приговоренный к расстрелу: «Выводили в оперкабинет и били ногами. Я мочился кровью»
«С прохождением техосмотра получается самый крутой социальный протест за всю историю с 1994-го»
Внук майора НКВД: «Я публикую дневники деда, чтобы предостеречь людей от ностальгии по сталинским временам»
Белорусских хоккеистов провожают на чемпионат мира, будто отправляют на войну
«Вот такова практика правоприменения декрета № 7. Безобразие, да и только»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY