Российским паралимпийцам запретили упоминать свое гражданство в соцсетях

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил российским спортсменам, которые могут выступать на Олимпийских играх в Южной Корее, упоминать в социальных сетях о своем гражданстве.

Об этом сообщает ТАСС.

— Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях, — рассказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Она добавила, что спортсменам также запрещено критиковать и обсуждать решение об отстранении сборной России от Олимпиады. Все они подписали памятку с условиями МПК.

Однако керлингист Константин Курохтин рассказал РБК, что не подписывал бумагу о запрете упоминания гражданства в социальных сетях.

— Не в курсе, — сказал он.

Паралимпийский комитет России не восстановлен в правах с летних Игр 2016 года и не может участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее. 19 декабря состоится заседание МПК, на котором примут решение об участии российских паралимпийцев в Играх. О решении объявят 22 декабря. Оно будет основано на рекомендациях Всемирного антидопингового агентства и двух комиссий Международного олимпийского комитета.