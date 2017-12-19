Мингорсуд оставил без изменения приговор всем фигурантам дела о договорных футбольных матчах

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила приговор суда первой инстанции в отношении всех обвиняемых по делу о договорных футбольных матчах без изменения, а апелляционный протест и жалобы - без удовлетворения.

Об этом БЕЛТА сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Фигурантами этого дела стали 15 человек, в том числе действующие игроки команд первой лиги и еще два футболиста, завершивших карьеру. Все они судом Первомайского района Минска в октябре этого года были признаны виновными по ст.253 УК. Одни фигуранты получили до 3 лет ограничения свободы, другим были назначены штрафы.

Деятельность группы граждан, которая занималась организацией договорных матчей чемпионата Беларуси по футболу в высшей и первой лигах, сотрудники МВД пресекли в июле 2016 года.

Сначала оперативники получили информацию о состоявшейся встрече представителей криминальных структур Украины, Беларуси и России, обсуждалась возможность вложения денег в организацию так называемых договорных матчей для получения внушительной прибыли с помощью сети букмекерских контор.

Затем правоохранители вышли на группу непосредственных организаторов договорных матчей, в которую входили гражданин Украины, а также шесть белорусов, в том числе представители тренерского штаба и игроки ФК «Луч». Факты подкупа игроков и членов тренерского штаба ФК «Луч» и ФК «Ошмяны» нашли документальное подтверждение.