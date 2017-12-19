Жители Грузии и Казахстана убили белорусского бизнесмена и его сына

В 2001 году предприниматель из Бобруйска стал жертвой разбойного нападения, в котором погиб и ребенок. Дело удалось раскрыть лишь спустя время.

Об этом в эфире «Альфа Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, пишет sb.by.

– Дело серьезное, здесь погиб ребенок. Когда такие преступления не раскрываются по горячим следам, это вызывает волну обсуждений. Но жизнь всегда настигнет виновника, – отметила Юлия.

Преступники знали, что мужчина имеет крупную сумму денег. Они напали на него, ударили по голове и завладели средствами. Мужчина от удара умер, а преступники отправились к нему домой за дополнительной наживой.

– Они связали его жену и двое малолетних детей, всунули в рот кляпы и потребовали выдать деньги. Обыскав квартиру, мужчины нашли еще 70 тысяч долларов. Они решили не оставлять свидетелей, открыли вентили конфорок газовой плиты. Но довести до конца задуманное не получилось, так как соседи услышали крики и вызвали милицию. Газ перекрыли, благодаря чему удалось спасти женщину и ее маленькую дочь. Однако сын умер от асфиксии.

Почти одиннадцать лет преступление оставалось нераскрытым. Все время велась работа, в ходе которой установили личности преступников: это были двое братьев – граждане Грузии и Казахстана. Но местонахождение выяснить не получилось. Мужчин вычислили по отпечаткам пальцев в квартире.

В 2012 году эти отпечатки в своей базе обнаружили российские криминалисты. В Могилев из МВД России прилетела долгожданная весть об установлении личностей по отпечаткам пальцев. Но это оказались не те личности, которых установили изначально белорусские следователи, и даже не их родственники.

Отпечатки, по сведениям России, принадлежали неким Аслану и Али, по паспортам – россиянам. Оба были осуждены и отбывали наказание в колонии. У Аслана и Али еще раз сняли отпечатки пальцев, взяли на проверку паспорта. Заодно взяли кровь на анализ у их родителей из Грузии. Оказалось, что в России отбывали наказание именно их сыновья, а паспорта преступников были подделаны.

– Когда россиянам стало ясно, что отбывающие у них наказание люди не являются гражданами России, стало ясно, что правильная информация была у белорусов: это граждане Грузии и Казахстана. Получилось, что отпечатки били одних людей, а по паспортам это были другие люди. Выяснилось, что российские паспорта были поддельными, и все-таки отпечатки пальцев были правдивыми.

Когда это было установлено, стал вопрос об экстрадиции их из России. После ряда продолжительных процедур, было выдано решение о выдаче подозреваемых Беларуси. Минувшей весной они были возвращены на Могилевщину, где им было предъявлено обвинение. Их признали виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших, а также в угрозе применения этого насилия, совершенного повторно, группой лиц, с проникновением в жилище с целью завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого телесного повреждения, двойном убийстве, включая малолетнего, и покушении на убийство двух лиц. Их приговорили к 24 и 25 годам лишения свободы. Примечательно, что они так и не покаялись.