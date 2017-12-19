Литовец пытался провезти в Беларусь рекордную партию гашиша

Наркотик изъят. Гражданин Литвы, перемещавший гашиш, задержан.

Как сообщает сайт Государственного таможенного комитета, автомобиль DAF с товаром «кормовые добавки» следовал через пункт пропуска «Урбаны».

Таможенники обнаружили в автомобиле «фальшстенку» с посторонним вложением в передней части грузового отсека.

При демонтаже передней стенки полуприцепа-рефрижератора обнаружено 92 брикета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Как показала экспертиза, это был гашиш. Вес наркотика составил 355,5 килограмма.

Наркотик изъят. Гражданин Литвы, перемещавший гашиш, задержан.

Возбуждено уголовное дело.