Громкое дело столичных медиков: один из врачей умер в больнице, жена в колонии, дети — с бабушкой

Один из фигурантов громкого дела столичных медиков, рентгенолог и заведующий отделением поликлиники Виталий Лабкович умер в больнице.

Эту информацию TUT.BY подтвердили несколько источников.

Напомним, 23 мая 2016 года в Заводском суде Минска огласили приговор по делу о коррупции в одной из поликлиник столицы. Подсудимые, двое бывших врачей и фельдшер, получили сроки в колонии. Их обвиняли в выписке липовых больничных за благодарности в виде взяток на общую сумму 13,5 миллиона неденоминированных рублей, а также двух плиток шоколада.

Травматолог-ортопед хирургического отделения поликлиники Андрей Чепелев во время процесса заявлял о своей невиновности. Врач уже вышел на свободу и вернулся на работу в родную поликлинику. Больше ничего комментировать собеседник не стал.

По данным TUT.BY, врач — специалист очень высокого уровня, о нем хорошо отзываются пациенты, и они в том числе подписывались за то, чтобы ему не давали срок.

Рентгенолога и заведующего отделением Виталия Лабковича и его жену фельдшера доврачебного кабинета Наталью Ястремскую суд признал виновными по всем обвинениям, кроме пособничества во внесении ложных данных в документы (ч.1 ст. 427 УК). Суд первой инстанции приговорил рентгенолога к 3 годам колонии усиленного режима, фельдшер доврачебного кабинета получила 3 года лишения свободы в условиях колонии общего режима.

В редакцию TUT.BY написали бывшие однокурсники Виталия Лабковича, они сообщили, что Виталий скончался в реанимации от двусторонней пневмонии.

Близкая знакомая семьи Лабковича и Ястремской подтвердила, что Виталия похоронили на прошлой неделе. В реанимации областной клинической инфекционной больницы Витебска он сначала лежал под конвоем как заключенный, а умер от двусторонней пневмонии, по ее словам, уже как условно-досрочно освобожденный.

— В колонии у Виталия было воспаление легких, затем, насколько я поняла, оно началось повторно, его положили в инфекционную больницу в Витебске под конвоем. И сначала он лежал как осужденный, но готовились документы на условно-досрочное освобождение. Забирали его из больницы уже как досрочно освобожденного. Виталий видел свои снимки и понимал, что поражены оба легких. В реанимации он лежал на аппарате искусственной вентиляции. Знаете, Виталий — интеллигент высших кровей, у него и красный диплом был в институте, — рассказывает она.

Собеседница отмечает, что у Виталия и Натальи есть общий ребенок, мальчик, ему сейчас пять лет. Он, как и старшая дочь Натальи, живет с бабушкой. Наталья отбывает наказание в колонии в Гомеле.

— Ей не дают условно-досрочное освобождение, — замечает она.

В Департаменте исполнения наказаний МВД Беларуси подтвердить или опровергнуть информацию по поводу Виталия Лабковича не смогли, заметив, что такая информация представляется тем, кто официально представляет интересы осужденного.

Напомним, что медиков обвиняли в том, что на протяжении почти полугода, с февраля по июнь 2015 года, они выписывали листки нетрудоспособности здоровым людям за вознаграждения на сумму от 300 тысяч до 1,5 миллиона неденоминированных рублей. Диагнозы указывались разные: «Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата коленного сустава» (диагноз S83 по Международной классификации болезней МКБ-10), «…голеностопного сустава и стопы» (S93), «…плечевого пояса (S43), «…локтевого сустава» (S53), «Внутрисуставные поражения коленного сустава» (М23). «Такса» за один день больничного составляла 100 тысяч неденоминированных рублей, признались в суде некоторые из фигурантов.